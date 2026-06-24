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Жуткий хоррор Unhinged от создателей Oxenfree оказался эксклюзивом Netflix — дата выхода и геймплейный трейлер

Стриминговый гигант Netflix представил следующую игру от принадлежащей ему американской Night School Studio (Oxenfree, Oxenfree 2: Lost Signals) — жуткий хоррор под названием Unhinged.

Источник изображений: Netflix

Источник изображений: Netflix

События развернутся в многоквартирном доме, где из-за урагана пятой категории оказывается заперта Ава. Её единственная связь с окружающим миром — живущая через дорогу подруга Клэр, с которой героиня общается по телефону.

Как будто этого было мало, запертая лестничная клетка блокирует единственный путь к спасению, а, помимо Авы, в апартаментах есть кто-то ещё: «удушающее чувство тревоги» превращает убежище протагонистки в тюрьму.

Управляется Unhinged с помощью смартфона, который выступает в качестве контроллера. Движения устройства в реальном мире синхронизируются с руками Авы, что позволит управлять её фонариком.

Обещают атмосферный опыт, полную развилок и непредсказуемых поворотов историю, сравнимую с эпизодом сериала от Netflix продолжительность (меньше часа), задел для повторных прохождений и два геймплейных режима (сюжетный и стандартный).

Unhinged также предложит звёздный актёрский состав: Зои Кравиц (Zoë Kravitz) из «Бэтмена» подарит голос Аве, Сэди Синк (Sadie Sink) из Stranger Things сыграет Клэр, а Трой Бейкер (Troy Baker) — управдома Бена.

Чтобы погрузиться в ужасы Unhinged, долго ждать не придётся — релиз состоится уже 30 июня эксклюзивно в подписке Netflix. Стриминговый гигант гарантирует: никаких микротранзакций или внутриигровой рекламы.

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Теги: unhinged, night school studio, netflix, хоррор
unhinged, night school studio, netflix, хоррор
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