Sega выпустит новые картриджи с играми Sonic 1 и 2 по $100 для приставки Genesis

Sega и iam8bit открыли предварительные заказы на новую серию картриджей Sonic the Hedgehog и Sonic the Hedgehog 2. Они вошли в линейку Sonic 35th Anniversary Legacy Cartridge Collection и адресованы коллекционерам, поэтому и цена соответствующая — $99,99 за штуку.

Картриджи полностью функциональны и совместимы с ретро-консолью Sega Genesis. Первый релиз, Sonic the Hedgehog, предлагается в полупрозрачном корпусе Blue Blur; второй, Sonic the Hedgehog 2, — в полупрозрачном Two Tail Amber. В комплекте с обоими идут инструкция с полноцветными иллюстрациями и новым предисловием, раскладная упаковка и дополнительные предметы.

Каждый восьмой картридж будет иметь исполнение Chaos Emerald в альтернативном прозрачном корпусе с эффектом свечения изнутри. Производство поручено Retrotainment Games, и каждому покупателю достанется не более двух копий. Первая партия запланирована на III квартал, вторая — на IV квартал 2026 года, а оставшиеся заказы будут доставлены в I квартале 2027 года.

После оформления заказа покупателям приходят электронные письма с подтверждением и указанием назначенного им срока доставки.