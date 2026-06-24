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Sega выпустит новые картриджи с играми Sonic 1 и 2 по $100 для приставки Genesis

Sega и iam8bit открыли предварительные заказы на новую серию картриджей Sonic the Hedgehog и Sonic the Hedgehog 2. Они вошли в линейку Sonic 35th Anniversary Legacy Cartridge Collection и адресованы коллекционерам, поэтому и цена соответствующая — $99,99 за штуку.

Источник изображений: iam8bit.com

Источник изображений: iam8bit.com

Картриджи полностью функциональны и совместимы с ретро-консолью Sega Genesis. Первый релиз, Sonic the Hedgehog, предлагается в полупрозрачном корпусе Blue Blur; второй, Sonic the Hedgehog 2, — в полупрозрачном Two Tail Amber. В комплекте с обоими идут инструкция с полноцветными иллюстрациями и новым предисловием, раскладная упаковка и дополнительные предметы.

Каждый восьмой картридж будет иметь исполнение Chaos Emerald в альтернативном прозрачном корпусе с эффектом свечения изнутри. Производство поручено Retrotainment Games, и каждому покупателю достанется не более двух копий. Первая партия запланирована на III квартал, вторая — на IV квартал 2026 года, а оставшиеся заказы будут доставлены в I квартале 2027 года.

После оформления заказа покупателям приходят электронные письма с подтверждением и указанием назначенного им срока доставки.

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Теги: sega, iam8bit, картриджи, sonic
sega, iam8bit, картриджи, sonic
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