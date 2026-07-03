Обзор Midea VCR V15 EVO ULTRA: я просто хорошо убираю любое помещение

Недавно на нашем сайте вышел обзор флагманского робота-уборщика VCR V15 MAX ULTRA. Знакомство с умным устройством компании Midea вызвало в основном положительные эмоции. Сегодня мы расскажем вам про VCR V15 EVO ULTRA — третью модель в списке, относящуюся к серии VCR V15. С одной стороны, в сравнении со старшими версиями с приставками MAX и PRO в названии, героя этого обзора можно охарактеризовать словом «попроще». Но с другой стороны, этот факт ни разу не стоит приписывать к недостаткам еще одной новинки Midea.

⇡#Технические характеристики, комплектация, особенности док-станции, управление

Начать, конечно же, стоит с цены: на момент написания статьи VCR V15 EVO ULTRA стоил в официальном магазине Midea на «Озоне» 34 000 рублей (отдельно укажем ссылки на белую и черную версии умного уборщика). Уже сейчас очевидно, что робот, о котором пойдет речь далее, обладает хорошим соотношением цены и базовых возможностей. Перечень основных характеристик устройства приведен в таблице ниже.

Midea VCR V15 EVO ULTRA Робот-уборщик Тип уборки сухая + влажная Щетки и швабры боковая щетка;

роликовая щетка;

система выдвижных швабр Навигация лидар SLAM Контейнер для мусора, л 0,3 Контейнер для воды, л не предусмотрен Влажная уборка смачивание салфеток из микрофибры при помощи док-станции Частота вращения швабр, об/мин нет данных Управление приложение SmartHome Подключение Wi-Fi, 802.11a/b/g/n, 2,4 ГГц Мощность всасывания, Па 22000 Уровень шума, дБ 73 Заявленное время автономной уборки, мин нет данных Аккумулятор, мА·ч литиевый, 5200 Время зарядки, ч нет данных Габариты, мм 354 × 355 × 110 Масса, кг ~5,0 Гарантия, лет 1 Док-станция Объем пылесборника, л 3 Объем контейнеров для жидкости, л 4,0 (для чистой воды) и 3,3 (для отработанной) Габариты, мм 395 × 458 × 468 Масса, кг нет данных Цена комплекта, руб. от 34 000

Для полноценной работы устройства необходимо установить на смартфон приложение SmartHome, доступное для операционных систем Android и iOS. Оно предоставляет пользователю настройки для управления как роботом-уборщиком, так и станцией самоочистки. Утилита полностью переведена на русский язык и обладает большим числом подсказок. Подключение робота к домашней Wi-Fi-сети с общим SSID точек доступа 2,4 и 5 ГГц и комбинированной защитой WPA2/WPA3 не вызвало никаких проблем, а само устройство сразу же определилось в приложении после проведения всех процедур, указанных в руководстве по эксплуатации. Подключение «Ультры» к смартфону заняло от силы одну-две минуты — необходимы регистрация в приложении и доступ в интернет.

Скриншоты мобильного приложения

Мобильное приложение SmartHome позволяет:

составить расписание работы робота-уборщика (время, области уборки, режимы и количество уборок);

настроить уборку каждой комнаты отдельно;

редактировать карту;

установить мебель, виртуальные стены, пороги и преграды;

выбрать тип напольной поверхности;

настроить режим очистки ковров;

посмотреть историю уборок;

уточнить уровень износа обслуживаемых деталей устройства;

включить режим «Не беспокоить» и блокировку от детей;

настроить мощность всасывания;

использовать функции док-станции;

активировать звуковой сигнал и найти робот-пылесос по звуку;

сбросить настройки до значения по умолчанию и обновить прошивку;

выбрать язык приложения и голосовых комментариев.

Голосового помощника собственной разработки у Midea нет, однако VCR V15 EVO ULTRA совместим с сервисами Google, Amazon и Yandex.

Комплект поставки у VCR V15 EVO ULTRA откровенно небогатый. Все необходимые аксессуары (щетки, швабры, мешок для сбора сухого мусора) — в наличии, но дополнительных (запасных) расходников в коробке мы не обнаружили. Их придется докупать отдельно.

Конечно же, мы не можем обойти вниманием док-станцию. Она выполняет несколько функций:

заряжает робот-пылесос;

всасывает сухой мусор из контейнера робота в одноразовый мешок-пылесборник;

моет и сушит швабры.

На самом баке самоочистки присутствует цветовой индикатор. Никаких кнопок не предусмотрено — управление станцией осуществляется только через мобильное приложение. Мойка швабр выполняется водой комнатной температуры. После влажной уборки они автоматически моются в ванночке, протираются о специальную пластиковую рамку и сушатся нагретым до 55 градусов Цельсия воздухом. В приложении вы можете выбрать продолжительность сушки салфеток: 2 или 3 часа.

Бак для чистой воды заполняется четырьмя литрами жидкости. Контейнер для отработанной жидкости имеет меньший объем — всего 3,4 л. По данным производителя, одноразового мешка-пылесборника хватит до 75 циклов автономной ежедневной уборки. Естественно, это значение может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону — потому что условия работы робота-пылесоса у всех пользователей будут разными.

Герой обзора — приметен и увесист. Масса робота в сборе составляет почти 5 кг. VCR V15 EVO ULTRA выполнен в классическом дизайне — приплюснутый пластиковый корпус с выступающим лидаром на крышке. К нам вновь приехала модель уборщика Midea белого цвета. В целом конфигурации EVO, PRO и MAX обладают узнаваемым и привлекательным дизайном. Высота умного уборщика составляет 110 мм — учитывайте этот параметр при выборе устройства. Особенно если помещение заставлено различной мебелью на невысоких ножках.

Очевидно, что на белых поверхностях пыль и грязь заметны меньше, а на черных — больше. Так что протирка робота чистящей салфеткой после очередной уборки квартиры точно не будет лишней. Передняя часть уборщика оснащена подвижным бампером и физическим датчиком столкновений. По краю детали наклеена защитная резиновая лента, смягчающая столкновение робота со стенами и мебелью. Однако, забегая вперед, отмечу, что «Пятнадцатый» обходит углы и препятствия весьма аккуратно.

Прочие всевозможные датчики и сенсоры, помимо лидара, находятся как на бампере, так и на днище уборщика. Нижняя панель робота выполнена из матового пластика черного цвета.

Сверху на корпусе, рядом с лидаром, расположены две механические клавиши. VCR V15 EVO ULTRA вполне может работать без приложения (подключить устройство к SmartHome все же придется), однако в таком случае функциональность робота сводится к выполнению пары-тройки команд.

Контейнер для сбора сухого мусора расположен под пластиковой крышкой, открывающейся на манер капота автомобиля. Бак — съемный, его очень легко обслуживать из-за отсутствия воздушно-пылевого тракта как такового. Объем контейнера составляет 300 мл, чего, как правило, вполне хватает для уборки среднестатистической квартиры из 3, 4 и 5 комнат. Как и положено, съемный бак оснащен HEPA-фильтром. Он легко извлекается и обслуживается — и не боится воды.

В отличие от MAX- и PRO-версий, VCR V15 EVO ULTRA не имеет бака для воды — даже скрытого. Выходит, мойка полов осуществляется только методом смачивания швабр во время стыковки с док-станцией. Функция ополаскивания салфеток водой на ходу не предусмотрена, но в приложении SmartHome мы можем установить периодичность промывки насадок каждые 10, 12 или 15 м2.

Герой обзора оснащен одной трехлучевой боковой щеткой. Алгоритмы движения составлены таким образом, чтобы все стены и мебель объезжались по правому краю корпуса уборщика. Конструкция боковой щетки разработана так, чтобы волосы и шерсть не наматывались на нее во время уборки. С этой же целью была спроектирована и форма центральной роликовой щетки — она целиком выполнена из резины. Функция обрезки волос, доступная в MAX- и PRO-версиях уборщиков Midea, здесь не предусмотрена.

Что осталось в VCR V15 EVO ULTRA, так это выдвижная моющая насадка ScrubExtend. Так грязь тщательнее вымывается из углов. Швабры давят на пол с силой 7 Н. Во время только сухой уборки салфетки поднимаются на 12 мм, чтобы не намочить поверхность. Особенно эта функция пригодится, если у вас дома есть ковры. Производитель утверждает, что блок с насадкой ScrubExtend прошел строгие испытания, включающие имитацию более чем 100 000 циклов уборки.

Движение робота обеспечивает пара крупных колес. Они получили довольно мощный протектор и ощутимую амортизацию. Тестирование показало, что VCR V15 EVO ULTRA легко переезжает препятствия высотой до 20 мм. Переднее же колесико предназначено для распределения массы устройства и плавного маневрирования на поверхности. Кстати, оно тоже снимается.

Тестирование роботов-уборщиков прошло в несколько этапов. В качестве тестового полигона использовалось офисное помещение с доступной роботу площадью около 25 м2, паркетным полом, линолеумом, порогами и лестничной площадкой. Для испытаний умных уборщиков также использовалась пара черных ковриков с коротким ворсом размером 150 × 90 см каждый.

⇡#Первый запуск, построение и настройка карты

Роботы-уборщики серии VCR V15 работают по одному алгоритму. После подключения устройства к мобильному приложению мы можем либо быстро составить карту помещения, либо сразу же начать полноценную уборку квартиры. Объезд офиса не занял много времени — на все про все ушло чуть больше четырех минут. Уже во время уборки карта помещения достраивается — на ней отображаются элементы мебели (стулья, диваны, кровати, столы и т. д.), а также ковры.

Карта помещения была построена довольно точно. В любом случае в приложении SmartHome мы можем отредактировать ее, указав мебель, определив материал пола, начертив виртуальные стены и расставив ковры и пороги. А еще ПО позволяет создать сразу несколько карт.

⇡#Полноценная уборка помещения

Модели VCR V15 MAX и VCR V15 PRO оснащены RGB-камерой. Кроме того, устройства поддерживают целый набор ИИ-функций, включая режим уборки «Комфортный». При его включении робот сам определяет оптимальные алгоритмы по чистке помещения. VCR V15 EVO ULTRA не поддерживает режим «Комфортный», но пользователю доступны пресеты сухой уборки «Тихий», «Стандартный», «Турбо» и «Очень сильный». Можно настроить движение робота — так называемые предпочтения маршрута. В режиме «Быстро» робот-пылесос двигается по зигзагообразной траектории без перемещения вдоль стен. Пресет «Ежедневно» активирует в том числе проезд вдоль стен и мебели. Наконец, пресет «Тщательно» заставляет VCR V15 EVO ULTRA двигаться как можно плотнее.

Как уже было сказано, режим влажной уборки здесь один. Точнее, пользователь сам выбирает периодичность промывки швабры из трех доступных параметров.

Минимальный уровень шума (в режиме «Тихий») составил 60 дБА, а максимальный (в режиме «Очень сильный») — 64 дБА. В первом случае устройство работает негромко (для роботов-пылесосов), во втором — терпимо в целом. Кроме того, очистка швабр производится с шумом на уровне 58 дБА, а очистка бака с мусором — 74 дБА.

Полная уборка помещения проводилась в комбинированном режиме сухой и влажной уборки. В приложении были включены пресет «Стандарт», маршрут «Ежедневно» и перекрестный режим передвижения робота. Швабры промывались в режиме по умолчанию, то есть после уборки каждых 10 м2 помещения. В итоге VCR V15 EVO ULTRA объехал 27 м2. Время уборки составило 35 минут, аккумулятор устройства разрядился всего на 20 %. Делаем вывод, что герой обзора оказался выносливым малым.

Режимы работы док-станции приведены на скриншотах ниже.

⇡#Проходимость и безопасность

Оценим точность передвижения устройства как высокую. За время тестирования VCR V15 EVO ULTRA ни разу не застрял между ножками стульев и тумбочек. Уборщик отлично чувствует себя в затененных помещениях и на черных коврах. Встроенного фонарика у робота нет. Наконец, «Пятнадцатый» с легкостью определил ступеньки лестницы, а также беззаботно переезжал невысокие межкомнатные порожки и провода.

⇡#Аккуратность во время работы

Для проверки аккуратности работы устройства мы разместили на ковре четыре предмета: миниатюрную игрушку (хорошо имитирует напольную вазу), комок проводов, книгу и миску с водой. Перед уборкой зоны робот о присутствии этих вещей не знал.

Итоги этого испытания можно разделить на две части. Во-первых, VCR V15 EVO ULTRA в целом работает аккуратно. Робот, что называется, не долбит своим бампером по мебели и стенам. Устройство хорошо распознает высокие предметы, такие как вазы, горшки и миски. А вот с разбросанными мелкими вещами герой обзора церемониться не стал. К сожалению, VCR V15 EVO ULTRA зажевал провода. Следовательно, небольшие дополнительные телодвижения перед основной уборкой помещения все же не помешают — это во-вторых.

⇡#Эффективность сухой уборки

Для определения эффективности работы умного уборщика мы устроили ему довольно сложное испытание. Предыдущие тесты показали, что роботам слишком легко справиться с крупной фракцией мусора (гречка, рис и т. д.), но очень трудно извлечь из ворса мелкие частицы (мука). Поэтому был выбран промежуточный вариант — соль, сбор которой укажет, насколько эффективно работают щетки и всасывающий двигатель устройства.

Важной особенностью VCR V15 EVO ULTRA является высокое давление всасывания мусора. Оно составляет 22 кПа. По этому параметру EVO-версия не уступает старшим моделям Midea в серии. Так, после первого прохода робот-уборщик собрал 62 % мелких частиц, а после второго — еще 12 %. Тестирование проводилось в режиме «Очень сильный», хотя по умолчанию устройство все равно чистит ковер с максимальной мощностью всасывания (эту функцию можно отключить в приложении SmartHome). Эффективность уборки в 74 % мы отметим как очень хорошую. По этому показателю герой обзора не уступает более дорогим аналогам.

Режимы уборки ковров приведены на скриншотах ниже.

⇡#Эффективность влажной уборки

Современные роботы неловко называть пылесосами. Потому что функции сухой и влажной уборки в таких устройствах равноправны. Правда, определить эффективность влажной уборки с точностью до единиц процентов невозможно.

Система с вращающимися круглыми швабрами хорошо зарекомендовала себя. Она обеспечивает достойную эффективность мойки и наипростейшее обслуживание. Плюс выдвигающаяся правая насадка эффективно убирает помещение возле стен и вокруг мебели. Неудивительно, что такая конструкция швабр применяется в большинстве роботов-уборщиков — даже в самых дорогих моделях.

Такие устройства, как Midea VCR V15 EVO ULTRA, принято называть рабочими лошадками. Они не предлагают вау-технологии и топ-функции, но исправно делают свое дело — эффективно убирают помещение. Причем эти слова актуальны как для режима сухой уборки, так и для мойки полов.

И все же героя этого обзора не назовешь совершенно не технологичным устройством. Так, щетки «Пятнадцатого» препятствуют наматыванию на них волос, а система влажной уборки ScrubExtend позволяет вымывать грязь у самых кромок стен и мебели. Часть работы на себя берет док-станция: устройство не требуется обслуживать каждый день. Как показывает практика, большего среднестатистическому пользователю и не требуется.