«Дальнобойщики 2» спустя 25 лет после релиза приехали в Steam

Легендарный симулятор жизни профессионального водителя большегрузных машин «Дальнобойщики 2» от издательства 1С и разработчиков из студии SoftLab-NSK неожиданно стал доступен в цифровом магазине Steam.

«Дальнобойщики 2» (Hard Truck 2: King of the Road в англоязычном варианте) в российском сегменте Steam стоит 240 рублей, но до 8 июля продаётся с 40-процентной скидкой — игру можно купить за 144 рубля.

По дороге в магазин Valve симулятор получил поддержку достижений. Разработчики хотели, чтобы появление «Дальнобойщиков 2» в Steam дало геймерам повод выйти на трассу и снова пережить тёплые воспоминания, которые игра им когда-то подарила.

По словам Николая Корнеева из SoftLab-Nsk, в Steam вышла та самая версия «Дальнобойщиков 2» с небольшими исправлениями совместимости: игра «работает на современных машинах».

«Очень надеюсь, что серьёзных проблем не будет. Но если что-то таки появится, мы постараемся исправить всё, что сможем физически. К сожалению, исходников у нас нет, и возможности для правок очень сильно ограничены», — посетовал Корнеев.

Скриншоты

За возвращение классики российского игростроя из цифрового небытия спустя 25 лет после изначального релиза стоит благодарить кипрского издателя с российскими корнями Fulqrum Publishing (бывшее 1C Publishing).

«Дальнобойщики 2» вышла в апреле 2001 года эксклюзивно на ПК. Игра предлагает брать заказы, доставлять грузы, обгонять конкурентов и постепенно выстраивать собственный транспортный бизнес.