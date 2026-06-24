Усиленная версия китайского робопса Lynx M20S прошла по горным склонам в 30-градусный мороз

Китайская DEEP Robotics показала невероятную выносливость и проходимость усиленной модели робопса Lynx M20S, которую испытали на горных склонах на высоте около 1000 метров. Машина работала при морозе до −30 °C, двигалась по снегу, льду и сильно пересечённой местности, демонстрируя выносливость в условиях, где роботам никогда не было места. Это открывает перспективы применения робопсов для спасательных, научных и инспекционных миссий в суровой среде.

Робопёс Lynx M20S относится к гибридному классу четвероногих роботов, сочетающих передвижение на ногах, оканчивающихся колёсами. На ровных участках он движется как четырёхколёсная платформа, экономя энергию и поддерживая скорость, а на сложном рельефе использует для перемещения ноги для перестановки корпуса, преодоления препятствий и удержания равновесия. В частности, робопёс способен преодолевать лестничные пролёты со ступенями высотой до 25 см, одиночные препятствия до 80 см и уклоны до 45°.

Снаряжённый аккумуляторами робопёс весит около 35 кг и способен на длительное перемещение полезной нагрузки массой до 15 кг с возможностью кратковременно доставлять до 50 кг груза. В автономном режиме без груза Lynx M20S может работать до трёх часов и проходить до 15 км. C 15-кг нагрузкой время работы сокращается до 2,5 ч и примерно 12 км пробега. На заряд аккумулятора уходит примерно 1,5 ч, но допустима горячая замена аккумуляторов, что позволит сократить простой в полевых условиях. В штатном режиме рабочая скорость робопса ограничена 2 м/с, хотя на ровных участках он может разгоняться до 5 м/с.

Для навигации и оценки местности Lynx M20S оснащён двумя 96-линейными LiDAR-датчиками с обзором 360° × 90°, широкоугольными камерами и подсветкой в обе стороны. Корпус имеет защиту IP66 от пыли и воды, что даёт возможность робопсу форсировать водоёмы глубиной до 80 см. Заявленный температурный диапазон работы модели составляет от −20 °C до +55 °C. В реальных испытаниях модель выдержала пробег в 30-градусный мороз, показав хороший запас по устойчивости к холоду.