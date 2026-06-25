Эхо «ковида»: Hyundai встроит в автомобили безопасные ультрафиолетовые лампы для уничтожения бактерий в салоне

Казалось бы, интерес к бактерицидным лампам после завершения пандемии COVID-19 несколько снизился, но некоторые разработки в этой сфере обладают определённой инерцией. Южнокорейские компании Hyundai и Kia, входящие в один автоконцерн, только сейчас предложили технологию применения бактерицидных ламп в салоне автомобилей на регулярной основе.

Как правило, классический принцип борьбы с бактериями при помощи ультрафиолетового излучения подразумевал либо отсутствие людей в обрабатываемых помещениях, либо защиту их кожного покрова и глаз от вредного воздействия ультрафиолета. Южнокорейские автопроизводители утверждают, что использование узкого спектра излучения с длиной волны от 200 до 230 нм позволяет эффективно бороться с бактериями, но при этом не подвергать вредному воздействию кожу человека и его органы зрения.

По информации Hyundai и Kia, излучаемый установленными в салоне экспериментального минивэна лампами ультрафиолетовый свет в итоге убивает бактерии, включая кишечную палочку, но не проникает в верхний слой кератина на поверхности кожи человека. Излучение убивает бактерии на поверхности предметов и кожи человека, но не причиняет ему вреда. Попутно достигается и другой эффект — источники неприятных запахов в воздухе внутри салона автомобиля тоже устраняются. По словам южнокорейских инженеров, такие источники излучения можно использовать и внутри зданий типа школ или больниц, где важно контролировать распространение болезнетворных бактерий.

В ходе эксперимента было выявлено, что 40-минутное воздействие ультрафиолетового света внутри минивэна уничтожило 99,9 % бактерий кишечной палочки, которые были помещены в чашки Петри. По словам представителей автоконцерна, данную технологию обеззараживания пространства внутри салона он будет использовать в будущих моделях автомобилей, особенно ориентированных на использование в качестве такси или машин скорой помощи. Кроме того, в коммерческих перевозках подобное воздействие на продукты питания позволит дольше сохранить их свежесть при условии отсутствия защитной упаковки.