Сегодня 25 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Эхо «ковида»: Hyundai встроит в автомоби...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Эхо «ковида»: Hyundai встроит в автомобили безопасные ультрафиолетовые лампы для уничтожения бактерий в салоне

Казалось бы, интерес к бактерицидным лампам после завершения пандемии COVID-19 несколько снизился, но некоторые разработки в этой сфере обладают определённой инерцией. Южнокорейские компании Hyundai и Kia, входящие в один автоконцерн, только сейчас предложили технологию применения бактерицидных ламп в салоне автомобилей на регулярной основе.

Источник изображений: Hyundai Motor

Источник изображений: Hyundai Motor

Как правило, классический принцип борьбы с бактериями при помощи ультрафиолетового излучения подразумевал либо отсутствие людей в обрабатываемых помещениях, либо защиту их кожного покрова и глаз от вредного воздействия ультрафиолета. Южнокорейские автопроизводители утверждают, что использование узкого спектра излучения с длиной волны от 200 до 230 нм позволяет эффективно бороться с бактериями, но при этом не подвергать вредному воздействию кожу человека и его органы зрения.

По информации Hyundai и Kia, излучаемый установленными в салоне экспериментального минивэна лампами ультрафиолетовый свет в итоге убивает бактерии, включая кишечную палочку, но не проникает в верхний слой кератина на поверхности кожи человека. Излучение убивает бактерии на поверхности предметов и кожи человека, но не причиняет ему вреда. Попутно достигается и другой эффект — источники неприятных запахов в воздухе внутри салона автомобиля тоже устраняются. По словам южнокорейских инженеров, такие источники излучения можно использовать и внутри зданий типа школ или больниц, где важно контролировать распространение болезнетворных бактерий.

В ходе эксперимента было выявлено, что 40-минутное воздействие ультрафиолетового света внутри минивэна уничтожило 99,9 % бактерий кишечной палочки, которые были помещены в чашки Петри. По словам представителей автоконцерна, данную технологию обеззараживания пространства внутри салона он будет использовать в будущих моделях автомобилей, особенно ориентированных на использование в качестве такси или машин скорой помощи. Кроме того, в коммерческих перевозках подобное воздействие на продукты питания позволит дольше сохранить их свежесть при условии отсутствия защитной упаковки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайцы научились из отходов и сточных вод одновременно получать водород и поглощать CO2
Бактерии научили вырабатывать электричество при обнаружении опасных веществ — для этого их «заключили под стражу»
Эксперимент показал, что бактерии могут пережить удар астероида и межпланетный перелёт
NASA обнаружило пару невероятных экзопланет — легче сахарной ваты, так ещё и на одной орбите
Марсианские породы содержат сложную органику, подтвердил марсоход NASA Perseverance
Усиленная версия китайского робопса Lynx M20S прошла по горным склонам в 30-градусный мороз
Теги: hyundai, kia, ультрафиолет, бактерии
hyundai, kia, ультрафиолет, бактерии
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI обновила самую популярную LLM для ChatGPT, сделав её более удобной и приятной в общении
Марсианские породы содержат сложную органику, подтвердил марсоход NASA Perseverance
В поисках фермионов Майораны: учёные вновь усомнились в технологии квантовых вычислений Microsoft
OnePlus и Realme могут превратить из самостоятельных брендов в линейки смартфонов внутри Oppo
«Не сомневались, что этот день настанет»: хоррор Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 достиг «важнейшего коммерческого рубежа»
Инсайдер: GTA VI всё-таки выйдет на дисках, но не сразу 42 мин.
Phasmophobia не выйдет из раннего доступа в 2026 году, зато перейдёт на Unity 6 и не только — разработчики раскрыли план развития игры 2 ч.
Anthropic обвинила Alibaba в крупнейшей дистилляции Claude для обучения своих ИИ-моделей 2 ч.
AMD выпустила Hotfix-драйвер для видеокарт Radeon RX 7000 и новее, работающих под Windows 10 2 ч.
Биткоин в падении снова пробил отметку в $60 000, но вскоре подрос 2 ч.
Apple зачистила App Store от приложений VK — удалили даже «Почту Mail» и «Одноклассников» 3 ч.
В Китае создали аналог Anthropic Mythos — мощный ИИ-инструмент для поиска уязвимостей и автоматизации киберзащиты 3 ч.
«Яндекс» запустил сервис Vibecraft для генерации сайтов и приложений без навыков программирования 3 ч.
Полюбившаяся фанатам деталь из Batman: Arkham Knight спустя 11 лет оказалась обычным багом 3 ч.
Meta переложит на плечи ИИ до 90 % модерации Facebook, Instagram и Threads 3 ч.
Samsung представила 64-Тбайт TLC SSD серии PM1763 с интерфейсом PCIe 6.0 41 мин.
Эхо «ковида»: Hyundai встроит в автомобили безопасные ультрафиолетовые лампы для уничтожения бактерий в салоне 2 ч.
Qualcomm прогнозирует продажи чипов для ЦОД на $15 млрд к 2029 году, Meta и Microsoft — в числе ключевых покупателей 2 ч.
Qualcomm представила 250-ядерный серверный Arm-процессор Dragonfly C1000 2 ч.
Российские страховщики впервые вписались за роботов — их ошибки теперь покроет страховка 3 ч.
Суверенный российский ИИ под угрозой — за три года заморожены десятки проектов по строительству ЦОД 3 ч.
NASA обнаружило пару невероятных экзопланет — легче сахарной ваты, так ещё и на одной орбите 4 ч.
На Reddit собрали статистику о поломках Ryzen X3D за последний год — 70 % испортилось на платах ASRock 4 ч.
До 30 Пбайт и 160 млн IOPS на стойку: DDN представила систему хранения AI400X3M для ИИ 4 ч.
Qualcomm не хочет терять Китай: новые серверные чипы подстроят под санкции США 4 ч.