Leica выпустила 44-Мп полнокадровую камеру SL3-P за $6690 — она займёт нишу между SL3 и SL3-S

После выпуска базовой SL3 и оптимизированной для съёмки быстро движущихся объектов SL3-S, Leica представила новую SL3-P, сочетающую в себе лучшие характеристики обеих предшественниц. Камера оснащена полнокадровым 44-мегапиксельным сенсором, который является золотой серединой между 24-Мп датчиком SL3-S и 60-Мп матрицей SL3. Как и предыдущие камеры Leica с индексом P, новая SL3-P лишена культового красного значка бренда на передней панели.

Полнокадровый сенсор SL3-P с задней подсветкой позволяет снимать фотографии с динамическим диапазоном 14 ступеней со скоростью до 40 кадров в секунду с автофокусировкой и отслеживанием объекта. Новая гибридная система автофокусировки камеры сочетает в себе контрастную и фазовую фокусировку по 819 точкам. В SL3-P доступен режим Multishot, который позволяет снимать изображения с разрешением до 176 мегапикселей путём компоновки нескольких снимков.

SL3-S была ограничена записью видео в разрешении 6K, но SL3-P обеспечивает съёмку с разрешением 8.1K (8064 x 5376 пикселей) со скоростью до 24 кадров в секунду, а возможности съёмки в разрешении 8K ограничены 30 кадрами в секунду. Снижение разрешения до 5,9K увеличивает частоту кадров до 60 кадров в секунду, а замедленная съёмка со скоростью 120 кадров в секунду может быть выполнена в разрешении 4K или 1080P.

Цельнометаллический корпус SL3-P изготовлен из смеси магния и алюминия, обтянут текстурированным материалом, имитирующим кожу, и имеет класс защиты от брызг воды и пыли IP54. Видоискатель камеры имеет разрешение 5,7 млн пикселей. На верхнем торце камеры расположен 1,28-дюймовый монохромный экран, отображающий основные параметры съёмки, такие ​​как выдержка и диафрагма.

3,2-дюймовый ЖК-дисплей с антибликовым защитным покрытием. можно наклонять только вверх и вниз, поворот экрана на 180 градусов не предусмотрен. Leica сохранила упрощённый пользовательский интерфейс своих предыдущих камер SL3, использующий цветовую кодировку меню: красный цвет для фотографий и жёлтый для видео.

От SL3-S новинка унаследовала поддержку функций Content Credentials от Content Authenticity Initiative, которые позволяют фотографам охранять свои авторские права при помощи записи защищённых от подделки метаданных в файлы изображений.

Leica SL3-P доступна с сегодняшнего дня в магазинах Leica и у авторизованных дилеров по цене $6690 за саму камеру без объектива.