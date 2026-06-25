ИИ-модель Wildberries вошла в топ-3 русскоязычного бенчмарка MERA

Большая языковая модель BerryLM-XL, которая была дообучена специалистами RWB, вошла в тройку лидеров текстового рейтинга русскоязычного бенчмарка MERA. По итогам тестирования алгоритм получил интегральную оценку 0,835. Для сравнения, эталонная оценка на основе ответов людей на аналогичные вопросы Human Benchmark составляет 0,852.

В настоящее время BerryLM-XL расположилась на третьем месте общего рейтинга MERA и на втором среди ИИ-моделей. Оценка алгоритма сформирована по результатам выполнения 15 заданий, предназначенных для проверки работы с русскоязычным текстом, оценке знаний, логики и прикладных навыков. В первую пятёрку также вошла созданная RWB модель BerryLM-v2 — она заняла пятое место с оценкой 0,810.

ИИ-модели семейства BerryLM используются в продуктах Wildberries, включая ИИ-ассистента для покупателей, а также инструменты сравнения и поиска товаров. В дополнение к этому модели интегрированы в инструменты для продавцов. Они помогают формировать ответы на отзывы и вопросы пользователей. Параллельно с этим ИИ-алгоритмы помогают автоматизировать внутренние процессы RWB. По оценке компании, совокупный эффект от использования ИИ-инструментов на базе моделей BerryLM превышает 1 млрд рублей дополнительной выручки в год.