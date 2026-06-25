Планшет Honor MagicPad 4 с большим OLED-экраном и Snapdragon 8 Gen 5 поступил в продажу в России за 100 тыс. рублей

В России стартовали продажи планшета Honor MagicPad 4 с ярким OLED-экраном, большой автономностью, производительным процессором от Qualcomm и поддержкой стилуса. Толщина корпуса устройства составляет всего 4,8 мм, что меньше, чем у iPad Pro с его 5,1 мм.

Honor MagicPad 4 оснащён 12,3-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 165 Гц, разрешением 3000 × 1920 пикселей и пиковой HDR-яркостью 2400 кд/м2, благодаря чему обеспечивается плавность изображения и его видимость даже под прямыми лучами солнца.

Экран поддерживает отображение до 1,07 млрд оттенков цвета. Также экран получил сертификаты TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и по подавлению мерцания, что подтверждает возможность длительного просмотра контента без напряжения глаз. Планшет поддерживает технологии защиты зрения, включая ШИМ-регулировку яркости подсветки с самой высокой на рынке частотой 5280 Гц, ИИ-дефокусировку экрана на аппаратном уровне и первую в отрасли технологию точечной фокусировки текста (DOT Eye Comfort).

Корпус планшета изготовлен из волокна аэрокосмического класса, которое повышает жёсткость на 30 % и имеет небольшой вес, благодаря чему новинка весит всего 450 г. Качественное звучание обеспечивают восемь динамиков HONOR Spatial Audio с сертификатом IMAX Enhanced.

Honor MagicPad 4 базируется на 3-нм процессоре Snapdragon 8 Gen 5, обеспечивающем запуск ресурсоёмких приложения. Для отвода тепла от компонентов используется система охлаждения Honor Ice Cooling с 13-слойной 3D-архитектурой и площадью теплоотдачи 81 717 мм2.

Планшет поддерживает режим ПК с возможностью работы на уровне настольного компьютера, включая запуск приложений в окнах, удобный файловый менеджер и панель навигации. Также есть поддержка ИИ-инструментов, а технология Honor Connect позволяет обмениваться файлами с устройствами других брендов.

Планшет Honor MagicPad 4 доступен в цвете «космический серый» по цене 99 999 руб. с конфигурацией памяти 12+256 Гбайт, а также с клавиатурой и стилусом в комплекте.