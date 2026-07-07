Обзор и тест системы жидкостного охлаждения DeepCool LT360 Vision ARGB с 4,5-дюймовым экраном

Мы постоянно отслеживаем появление новых систем жидкостного охлаждения необслуживаемого типа для центральных процессоров и с уверенностью можем сказать, что последние тенденции в этом секторе идут строго по трём направлениям: массовость, снижение стоимости и экраны мониторинга. Ни радиаторы, ни вентиляторы, ни помпы, как ключевые компоненты в таких СЖО, к сожалению, интенсивно не развиваются (хотя некие подвижки всё же есть), поэтому большинство производителей, вдоволь наигравшись с подсветкой, теперь включились в экраны мониторинга. Последние приобретают порой причудливые формы экранов-водопадов с объёмным изображением, полностью меняя представление о системе жидкостного охлаждения, как таковой. Но есть и более приземлённые варианты, с плоскими экранами, зато с увеличенной диагональю. Один из них установлен на новой системе компании DeepCool – LT360 Vision ARGB. Модель получилась интересной и привлекательной как внешне, так и по стоимости. Её обзору и тестированию и посвящена сегодняшняя статья.

⇡#Спецификации и цена

Наименование характеристик DeepCool LT360 Vision ARGB Радиатор Размеры (Д × Ш × В), мм 402 × 120 × 27 Размеры оребрения радиатора (Д × Ш × В), мм 361 × 117 × 20 Материал радиатора Алюминий Число каналов в радиаторе, шт. 12 Расстояние между каналами, мм 8,5 Плотность радиатора, FPI 20 Термическое сопротивление, °C/W н/д Объём хладагента, мл н/д Вентиляторы на радиаторе Количество вентиляторов 3 Модель вентилятора DeepCool FD12 V2 (DF1202512CM) Типоразмер 120 × 120 × 27 Диаметр крыльчатки/статора, мм 111,0 / 40 Количество и тип подшипника(ов) 1, FDB Скорость вращения, об/мин 500–2500 (±10%) (ШИМ-регулировка) Максимальный воздушный поток, CFM 75,33 Максимальный уровень шума, дБА 33,66 Максимальное статическое давление, мм H 2 O 2,41 Номинальное/стартовое напряжение, В 12 / 3,4 Энергопотребление: заявленное (измеренное), Вт 3,36 / 3,50 Срок службы, часов/лет н/д Масса одного вентилятора, г 138 Длина кабеля, мм 115(+500) Помпа Размеры (Д × Ш × В), мм 87 × 76 × 45 Производительность, л/ч н/д Высота подъёма воды, м н/д Скорость ротора помпы (заявленная/измеренная), об/мин 3400 (±10%) / 3380 Тип подшипника н/д Срок службы подшипника, часов/лет н/д Номинальное напряжение, В 12 Энергопотребление: заявленное/измеренное, Вт 3,48 / 3,60 Уровень шума, дБА н/д Длина кабеля, мм 150 Водоблок Размеры основания водоблока, мм 54 × 54 Материал и структура Медь, микроканальная структура Совместимость с платформами AMD Socket AM4/AM5 Intel LGA1851/1700/115x/1200 Дополнительно Длина шлангов, мм 390 Внешний/внутренний диаметр шлангов, мм 12,0 / 6 Теплоноситель Нетоксичный, антикоррозионный (пропиленгликоль) Максимальный уровень TDP, Вт н/д Термопаста Нанесена на основание водоблока Подсветка Вентиляторов (адресуемая) Экран На помпе, IPS 4,5’’, 854 × 480 пикселей, регулируемый Масса системы в сборе, г 1 579 Гарантийный срок, лет 5 Страна производства Китай Розничная стоимость, ₽ 9 199

⇡#Коробка и комплект поставки

Система жидкостного охлаждения DeepCool LT360 Vision ARGB поставляется в сравнительно компактной картонной коробке, оформленной в обычном для продуктов DeepCool стиле. Лицевую сторону украшает крупное изображение СЖО с её главной особенностью – большим экраном мониторинга.

На обратной стороне коробки приведены технические характеристики и принцип работы фирменного клапана сброса давления системы защиты от протечек.

В комплект с DeepCool LT360 Vision ARGB включена усилительная пластина для платформ с процессорами Intel, две пары стальных монтажных пластин, четыре набора винтов, втулок и шайб, кабель для вентиляторов и инструкция по установке.

Термопасты в комплекте нет, поскольку она сразу нанесена на основание водоблока. Впрочем, неплохо было бы укомплектовать СЖО дополнительным шприцем термопасты, которая пригодится для повторной переустановки системы охлаждения.

Розничная стоимость DeepCool LT360 Vision ARGB составляет 9,2 тысячи рублей. Это средний уровень цены для 360-мм СЖО необслуживаемого типа. Страна производства – Китай, гарантия – 5 лет.

Итак, перед нами очередная система жидкостного охлаждения необслуживаемого типа, которая состоит из радиатора с тремя вентиляторами, соединённого двумя гибкими шлангами с помпой и водоблоком. Внешне DeepCool LT360 Vision ARGB выделяется белыми вентиляторами с закольцованными крыльчатками и, конечно же, большим экраном на помпе.

В остальном это обычная СЖО такого типа, коих сейчас на российском рынке более пяти сотен моделей у каждого крупного ретейлера.

Размеры алюминиевого радиатора в DeepCool LT360 Vision ARGB составляют 402 × 120 × 27 мм.

Конструкция радиатора стандартна: число каналов равно 12, расстояние между ними – 8,5 мм, плотность рёбер – 20~21 FPI.

Из основного торца радиатора выходят два статичных фитинга, на которых опрессованы шланги, и в нём же размещён клапан сброса давления системы защиты от протечек Anti-Leak.

Шланги у всех СЖО такого типа в нейлоновой оплётке, минимизирующей испарение жидкости в процессе эксплуатации системы. Их внешний диаметр равен 12 мм, а длина от фитинга до фитинга составляет 390 мм. На шлангах установлены два пластиковых хомута.

Другим концом шланги входят в два поворотных фитинга на помпе размерами 87 × 76 × 45 мм, сверху которой установлен большой, 4,5-дюймовый экран.

Помпа в DeepCool LT360 Vision ARGB оснащена трёхфазным шестиполюсным электромотором с постоянной скоростью вращения ротора на уровне 3400 об/мин и 10-процентным допуском в обе стороны.

Производительность помпы традиционно не указана, как и другие её характеристики, включая уровень шума. Измеренное энергопотребление насоса составило 3,6 Вт.

Что касается экрана, то его конструктивной особенностью является возможность регулировки угла наклона в горизонтальной плоскости.

Ещё неплохо было бы добавить вертикальную регулировку, но это, наверное, будет сделано уже в следующих моделях DeepCool. Что касается экрана, то это глянцевая IPS-матрица диагональю 4,5 дюйма, разрешением 854 × 480 пикселей, с регулируемой яркостью. О его возможностях мы расскажем в разделе с установкой системы в корпус.

К основанию помпы десятью винтами привёрнут медный водоблок с микроканальной структурой и контактной поверхностью размерами 54 × 54 мм. На последней маленькими квадратиками сразу нанесена термопаста.

Её теплопроводность неизвестна, но, судя по предварительным тестам, она нисколько не уступает ID-Cooling Frost X45, теплопроводность которой, между прочим, 15,2 Вт/(м·K).

Качество обработки контактной поверхности основания водоблока находится на высоком уровне, да и с ровностью у неё всё в порядке, что хорошо видно по отпечаткам на теплораспределителе процессора AMD конструктивного исполнения Socket AM5.

На радиаторе DeepCool LT360 Vision ARGB установлена троица 120-мм вентиляторов, конструктивно напоминающих новую модель FD12 V2, но всё же немного отличающихся от них статором и кольцом, в которое упираются торцы лопастей.

Диаметр девятилопастной крыльчатки равен 111 мм, а диаметр статора – 40 мм. Каждый статор базируется на четырёх слегка изогнутых спицах, одна из которых кабельная.

Скорость вращения крыльчаток регулируется широтно-импульсной модуляцией (PWM) в диапазоне от 500 до 2500 об/мин с 10-процентным допуском по верхней границе. При этом максимальная скорость, по данным мониторинга оказалась равна 2270 об/мин против 2500 об/мин. На максимальной скорости каждый вентилятор должен генерировать воздушный поток объёмом 75,33 CFM, развивать статическое давление 2,41 мм H 2 O, а уровень шума не должен превышать 33,66 дБА.

На статорах вентиляторов приведена маркировка DF1202512CM, электрические характеристики и страна производства.

Вентиляторы стартуют при напряжении 3,4 В и потребляют не более 3,5 Вт. Подшипник гидродинамический, но срок службы не указан.

В уголках рамок вентиляторов вклеены резиновые накладки, назначение которых вы уже давно выучили.

Кстати, благодаря открытым торцам рамок вентиляторов, весят они совсем мало – всего 138 граммов каждый.

Вентиляторы соединяются друг с другом последовательно короткими, 115-мм кабелями, а затем подключаются одним 4-pin кабелем питания и мониторинга, а также кабелем подсветки длиной 500 мм к материнской плате.

⇡#Cовместимость и установка

В плане совместимости DeepCool LT360 Vision ARGB с процессорами ничего нового не расскажем, поскольку водоблок системы можно установить на процессоры AMD конструктивного исполнения Socket AM5/AM4 и на процессоры Intel конструктивного исполнения LGA1851/1700/115x/1200. Инструкция по установке доступна для скачивания с сайта компании DeepCool (формат PDF, 1,75 Мбайт), а весь комплект креплений выглядит следующим образом.

Всё на самом деле очень просто, и уже через 5 минут DeepCool LT360 Vision ARGB будет выглядеть в вашем корпусе вот так.

Ну или по-другому, если корпус предусматривает иное расположение радиатора СЖО и вы считаете его наиболее правильным с точки зрения эффективности охлаждения.

После подключения кабелей СЖО к материнской плате вентиляторы заиграют красивой подсветкой, которую можно синхронизировать с подсветкой других ваших комплектующих.

А вот чтобы запустить большой экран мониторинга на помпе, нужно подключить его кабель к внутреннему разъёму USB 2.0 на плате и установить программное обеспечение DeepCool.

Интересно, что весь функционал данной утилиты сосредоточен на экране мониторинга, настройке выводимых на него параметров и скинов, в числе которых могут быть как статичные изображения, так и GIF или видео.

Кроме этого, предусмотрена интересная функция D-Cast – дублирование рабочего стола Windows на экране СЖО. Не знаю, кому это может понадобиться, но выглядит забавно.

Что касается параметров мониторинга, то на экран можно вывести частоту процессора, его температуру, потребляемую мощность и загрузку, а также температуру графического процессора и скорость вентиляторов СЖО.

Непонятен остался только один момент – почему в софте DeepCool нельзя настраивать скорость вентиляторов LT360 Vision ARGB? Другие модели СЖО DeepCool такой функционал имеют, взять хотя бы не так давно протестированную Spartacus 360.

⇡#Аппаратная конфигурация, программное обеспечение и методика тестирования

Оценка эффективности системы DeepCool LT360 Vision ARGB была проведена в корпусе системного блока на конфигурации, приведённой в таблице.

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора на первом этапе тестирования были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель ядер – 51, частота – 5,1 ГГц, напряжение Vcore – 1,075-1,085 В. В BIOS материнской платы Asus был выставлен восьмой (максимальный) уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 225-230 ватт. Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,2 ГГц при напряжениях 1,365/1,320 В (VDD/VDDQ), а её основные тайминги фиксировались в значениях 30-36-36-44 CR1 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Напряжение VSOC фиксировалось на отметке 1,190 В. Частота коммуникационной шины Infinity Fabric (FCLK) была установлена на 2,167 ГГц.

Тестирование было проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro версии 25H2 (26200.8524). Программное обеспечение, использованное для теста:

Cinebench R23 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Test Throttling, два последовательных цикла примерно по 10 минут);

HWiNFO64 8.48-5990 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Снимок экрана мониторинга во время одного из циклов тестирования выглядит следующим образом.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Cinebench R23. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось по 10 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура по датчику Tdie в пике нагрузки и в режиме простоя с учётом корректировки на дельту температуры окружения. Кроме этого, в отдельной таблице будут приведены температуры каждого кластера ядер процессора (CCD1 и CCD2). Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 23,7–26,5 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от ноля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в помещении являлась только система охлаждения и её вентиляторы или только помпа. Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22 дБА, а субъективно-комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно-низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

Для сравнения в тестирование включена наша эталонная система DeepCool LQ360 (9 999 руб.), благодаря которой эффективность любых ранее протестированных СЖО можно соотнести друг с другом.

Добавим, что скорость вращения крыльчаток вентиляторов тестируемых систем охлаждения регулировалась в диапазоне от 800 об/мин до их максимума с шагом 100 или 200 об/мин с помощью специального контроллера, точность которого составляет ±10 об/мин.

Разница в эффективности охлаждения между DeepCool LT360 Vision ARGB и DeepCool LQ360 почти во всех тестовых режимах не превышает одного градуса Цельсия, причём сначала в пользу одной системы, а затем в пользу другой. На трёх максимальных скоростях вентиляторов температурные показатели вообще различаются не более чем на пол градуса Цельсия, а в самом тихом режиме при 800 об/мин эталонная СЖО чуть-чуть вырывается вперёд, в том числе выигрывая и по уровню шума. Тем не менее, по большому счёту, эффективность двух СЖО DeepCool при такой нагрузке одинакова.

Теперь повышаем частоту AMD Ryzen 9 9950X до 5,2 ГГц с увеличением напряжения до 1,120-1,125 В при том же восьмом уровне LLC.

По данным HWiNFO64, тепловыделение процессора под стрессовой нагрузкой достигает 255-260 ватт, да и температуры заметно подросли. Посмотрим ещё на одну диаграмму и таблицу.

Разница в эффективности двух СЖО DeepCool не только не выросла, но и даже сократилась. Лишь в самых скоростных режимах работы вентиляторов можем фиксировать 1,5-градусное преимущество модели LQ360, а в остальном разницы практически нет. Только один момент можно отметить: на скорости вентиляторов 800 об/мин нам так и не удалось добиться стабильности от процессора под LT360 Vision ARGB, тогда как её соперница справлялась с этой нагрузкой.

Финальный тест эффективности систем охлаждения был проведён на фиксированной частоте всех шестнадцати ядер процессора на отметке 5,3 ГГц при напряжении 1,160-1,165 В и максимальном тепловыделении около 280 ватт.

Его результаты мы приведём в виде скриншотов с полными данными мониторинга на максимальной скорости штатных вентиляторов систем жидкостного охлаждения.

Как видим, обе системы справились со столь высокой нагрузкой и LT360 Vision ARGB сделала это даже на 0,6 градуса Цельсия эффективнее LQ360 при более низком уровне шума. Объективности ради отмечу, что при тестировании LQ360 напряжения VSOC и VDDIO были чуть выше, чем под LT360 Vision ARGB, а напряжения оперативной памяти чуть ниже.

Судя по полученным результатам измерений уровня шума, у DeepCool получились системы жидкостного охлаждения, максимально близкие не только по эффективности. Как вы можете видеть на графике, кривые уровня шума их вентиляторов (конструктивно разных, кстати) проходят близко друг к другу, пересекаясь на скорости 1380 об/мин. Тем не менее на скоростях выше этой отметки тише работает LT360 Vision ARGB (чем выше скорость – тем больше заметна разница), а на скоростях ниже 1380 об/мин выигрывать начинает LQ360. Субъективно мне также сложно сделать выбор между этими разными вентиляторами, пожалуй, чуть мягче работают «вертушки» на LT360 Vision ARGB, но разница буквально «плацебная».

Помпа в DeepCool LT360 Vision ARGB шумит на 33,1 дБА, поэтому к лидерам по этой компоненте мы её не отнесём, но какого-либо дискомфорта в работе она не вызывает. На сводном графике с уровнем шума помп она находится в средней группе.

Ну что же, теперь у DeepCool есть ещё одна модель СЖО – LT360 Vision ARGB – с той же эффективностью и практически таким же уровнем шума, как и у одного из лучших её предшественников, только теперь с огромным, 4,5-дюймовым экраном. Можно выводить на него любые изображения и анимацию, транслировать видео с компьютера и следить за параметрами мониторинга ключевых компонентов системного блока. Жаль, нет возможности их кастомизации и по каким-то причинам не реализовано управление скоростью вращения вентиляторов.

Но в остальном это яркий, стильный и модный аксессуар в дополнение к основной функции системы жидкостного охлаждения. К плюсам модели добавим универсальность, простоту установки, отсутствие необходимости обслуживания (не считая удаления пыли), красивую подсветку вентиляторов, пятилетнюю гарантию и вполне приемлемую стоимость. Что ж, подсветку мы прошли, теперь проходим экраны, что нас ждёт дальше в AiO СЖО? Время покажет, но тот факт, что такие системы теперь выглядят интереснее, а стоят столько же или даже дешевле, может только радовать.