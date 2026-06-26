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ФАС рекомендовала российским операторам не рекламировать 5G, которого нет

ФАС предупредила операторов связи, что посвящённые технологии 5G рекламные кампании могут сформировать у потребителя ложное впечатление о «возможности пользоваться услугами связи» пятого поколения, но эти сети в стране пока не запущены. Регулятор также рекомендовал компаниям внести изменения в рекламные материалы, которые могут «содержать признаки недобросовестного поведения» — в противном случае им грозят дела о недобросовестной конкуренции, считают опрошенные «Коммерсантом» юристы.

Источник изображения: Ed Pylypenko / unsplash.com

Источник изображения: Ed Pylypenko / unsplash.com

Операторам мобильной связи рекомендовано к 3 июля изменить свои рекламные кампании, связанные с 5G, «не допуская введение потребителей в заблуждение и создания у абонентов ложного впечатления о коммерческом внедрении сети 5G», говорится в протоколе заседания экспертного совета ведомства. ФАС также рекомендовала изменить маркетинговые акции «Билайну» и «МегаФону». Первому следует изменить условия акции «Платим за входящие», которая предполагает выплату по 50 коп. за каждую полную минуту разговора при ответе на вызов со стороны другого оператора; второму — пересмотреть условия акции «Маркетплейс тарифов», позволяющей подключаться на условиях тарифов других операторов. Компаниям не рекомендовали устанавливать особые условия тарификации при переходе абонентов со своими номерами «с указанием конкретных операторов-конкурентов».

Мобильные операторы платят друг другу за завершение вызова на свои сети (интернконнект): чем больше вызовов поступает на сети оператора, тем больше он получат денег — средний тариф составляет 1 руб. за минуту. Ранее ФАС признала МТС нарушителем за запуск схожей акции для абонентов «Бонус за входящие». Ведомство также заинтересовалось посвящёнными 5G рекламными кампаниями, которые проводят МТС, «Билайн» и «МегаФон». В «Билайне» подтвердили, что получили протокол и планируют предоставить регулятору необходимые сведения и пояснения. «Сформировавшийся к настоящему времени телеком-рынок отличается высокой конкуренцией и динамичностью, что требует от его участников постоянного совершенствования продуктовых предложений, развития сервисов и внедрения новых форм взаимодействия с клиентами», — сообщили в операторе.

Источник изображения: Štefan Štefančík / unsplash.com

Источник изображения: Štefan Štefančík / unsplash.com

На заседании «не было выявлено признаков недобросовестной конкуренции в действиях операторов», подчеркнули в «МегаФоне». «Протокол заседания носит рекомендательный характер, мы продолжаем конструктивный диалог с регулятором. Хотим отметить, что при разработке рекламных материалов наша компания всегда руководствуется действующим законодательством и принципами достоверности и точного отражения сути оказываемых услуг», — добавили там. Выдвинутые ФАС рекомендации «устанавливают понятные правила игры и напоминают игрокам о последствиях недобросовестной конкуренции», отметили в T2 и выразили огорчение, что «едва получив заключение по одному проекту, один из конкурентов запускает новый, крайне сомнительный с точки зрения антимонопольного законодательства». От МТС комментариев не последовало.

Экспертный совет ФАС выносит решения рекомендательного характера, и их неисполнение само по себе наказаний не влечёт, поясняют опрошенные «Коммерсантом» юристы. Ведомство изучает ситуацию в области сервисов 5G и пытается установить «мягкое регулирование», указывая на конкретные действия игроков рынка. С другой стороны, рекомендации отражают официальную позицию ведомства и «публично квалифицируют действия операторов как вводящие потребителей в заблуждение», поэтому лучше их не игнорировать, потому что это может грозить возбуждением дела по признакам недобросовестной конкуренции.

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Теги: фас россии, операторы связи, 5g
фас россии, операторы связи, 5g
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