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«Глоток свежего воздуха»: игроков впечатлил час геймплея гоночного экшена Clutch от бывших разработчиков Forza Horizon

Британская студия Maverick Games во главе с бывшим творческим руководителем Forza Horizon Майком Брауном (Mike Brown) устроила геймплейную демонстрацию своего кинематографичного гоночного экшена Clutch.

Источник изображений: Maverick Games

Источник изображений: Maverick Games

Напомним, пользователям в роли современного гонщика-преступника предстоит вести двойную игру: днём участвовать в элитной исторической серии R1K, а с наступлением ночи пускаться в кинематографичные погони и дерзкие побеги.

В рамках недавней трансляции показали около часа игрового процесса Clutch из стартовой части приключения: вступление с разноплановым геймплеем, открытый мир французской Ривьеры, заставочные ролики, пешие секции и так далее.

Сотрудники Maverick Games подчеркнули, что Clutch пока ещё далека от завершения, поэтому в геймплее могут встречаться баги и недоработки — команда активно трудится над доведением всех аспектов проекта до ума.

Несмотря на оговорки, пользователи в комментариях остались впечатлены живым геймплеем Clutch и вниманием разработчиков к деталям. «Глоток свежего воздуха после 10 лет одних и тех же Horizon от Forza», — дождался nonstopper.

Clutch базируется на кастомной версии Unreal Engine 5

Clutch базируется на кастомной версии Unreal Engine 5

По словам Брауна, Clutch находится в разработке три с половиной года, переосмысливает саму суть вождения и посвящена «связи между автомобилем и водителем, а также неподдельному трепету перед скоростью».

Clutch выйдет весной 2027 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают смесь скорости и стиля, захватывающую историю, невиданную широту персонализации машин, графику на Unreal Engine 5 и текстовый перевод на русский.

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Теги: clutch, maverick games, гоночная игра, экшен
clutch, maverick games, гоночная игра, экшен
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