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Valve отказалась от громких обещаний по поводу производительности Steam Machine

Одним из наиболее спорных связанных со Steam Machine моментов были заявления Valve о том, что этот ПК поддерживает запуск «игр в 4K при 60 кадрах в секунду с FSR». В большинстве случаев это подтвердилось, но с важной оговоркой — приходится довольствоваться минимальными настройками. Поэтому производитель изменил формулировку на «игры [в разрешении] до 4K с FSR 4.1».

Источник изображения: steampowered.com

Источник изображения: steampowered.com

Компактный игровой ПК подвергся критике по ряду причин: из-за высокой цены, ограничений аппаратной части и заявлений Valve о поддержке 4K/60fps. В результате производитель изменил маркетинговую формулировку и указал на FSR 4.1, впервые публично подтвердив поддержку новейшей технологии масштабирования. Она действительно повышает детализацию и чёткость, хотя и не на том же уровне, что Nvidia DLSS.

Выбор формулировки «до 4K» делает утверждение более убедительным. Необходимость снижать настройки графики в играх до минимального уровня, чтобы соответствовать заявленным 4K/60fps, приводила к низкому качеству картинки, а некоторые игры, в том числе Death Stranding 2, так и не выходили на 60 кадров в секунду при разрешении 4K. Не вполне понятно, почему Valve дождалась выпуска Steam Machine, прежде чем выбрать более честную формулировку — в компании явно предвидели лавину критики.

Valve оказалась не единственной, кто делал чрезмерно громкие заявления о своей продукции. В момент выхода Sony PlayStation 5 в 2020 году на её коробке красовался значок 8K, но единственным наименованием с поддержкой нативной отрисовки в этом разрешении с частотой 60 кадров в секунду стала на Minecraft игра The Touryst. Маркировка 8K пропала с коробок PS5 в июне 2024 года.

И ещё Valve критикуют за высокую цену Steam Machine — от $1049 за модель с накопителем на 512 Гбайт до $1349 за версию с 2 Тбайт. Есть мнение, что компания должна была удержать ценник ниже четырёхзначной суммы или сделать ПК более мощным.

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Теги: valve, steam machine, fsr
valve, steam machine, fsr
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