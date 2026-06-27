Спекулянты уже продают места в очереди на Steam Machine — цены задраны в два–три раза

Похоже, система бронирования Valve не мешает покупателям перепродавать место в очереди на покупку Steam Machine по сильно завышенным ценам. Устройство уже можно найти на eBay, но не в виде полноценного продукта. Дело в том, что некоторые покупатели, получившие от Valve приглашение для оформления заказа на Steam Machine, решили заработать на перепродаже своего места в очереди.

Valve запустила систему бронирования заказов на покупку Steam Machine из-за ограниченного количества устройств на старте продаж. Компания использовала рандомизированную очередь вместо обычной системы предзаказов. Выбранным случайным образом пользователям даётся 72 часа на завершение покупки, а если этого не произойдёт, то подтверждение бронирования перейдёт другому человеку из очереди.

Завершённые продажи на eBay указывают на то, что как минимум две Steam Machine с накопителем на 2 Тбайт были проданы за $2899 и $2700 соответственно. Официальная цена Valve для этой версии устройства вместе с контроллером Steam Controller составляет $1428, а вариант без контроллера предлагается за $1349. Это указывает на то, что некоторые пользователи готовы заплатить за Steam Machine двойную цену, чтобы получить новинку как можно быстрее.

Версии Steam Machine с накопителем меньшего объёма также предлагаются по завышенным ценам. Некоторые бронирования на модель с накопителем на 512 Гбайт без контроллера были выставлены за $1950, тогда как цена модели с накопителем на 512 Гбайт и контроллером доходит до $2800. Официальная цена модели с накопителем на 512 Гбайт без контроллера составляет $1049, а за вариант со Steam Controller производитель просит $1128.