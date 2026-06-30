Обзор ноутбука-трансформера MSI Prestige 16 Flip AI+: ломай меня полностью!

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Идея трансформации ноутбука в планшет и обратно далеко не нова, но в её реализации всегда находились подводные камни, поскольку балансировать между производительностью лэптопа и лёгкостью планшета довольно непросто. От ноутбука в первую очередь требуется удобство в работе, автономность и производительность, планшет же – девайс более развлекательный, на котором можно посмотреть фильмы на диване или в поездке, полистать новости. Поэтому он должен быть лёгким, тонким и автономным, но работать на нём можно лишь ограниченно. Новый «флип» MSI Prestige 16 Flip AI+ (C3MTG-045RU) сводит разницу между этими устройствами практически к нулю, при этом он оснащён OLED-экраном с разрешением 3K, самой современной аппаратной платформой с процессором Intel Panther Lake и может работать без розетки более 20 (!) часов. Давайте проверим все его возможности и всесторонне протестируем новинку.

⇡#Коробка и комплект поставки

MSI Prestige 16 Flip AI+ поставляется в двух картонных коробках без ручки для переноски. Транспортировочная коробка выполнена из обычного коричневого картона, по ней можно определить только производителя, а вот внутренняя оформлена ярко и привлекательно, сразу с указанием серии ноутбука и его модели.

На торцах каждой коробки приклеены стикеры с указанием модели, её серийного номера и штрихкодов, а на стикере внутренней коробки ещё и указана полная конфигурация устройства.

Внутри коробки ноутбук лежит на картонном поддоне, под которым находятся отсеки с комплектующими. В их числе адаптер питания с кабелем, краткая инструкция по эксплуатации и стилус MSI Nano Pen в маленькой коробочке.

Страной производства MSI Prestige 16 Flip AI+ является Китай. Стандартная гарантия равна одному году, но её можно легко продлить до двух лет, зарегистрировав продукт в MSI Member Center. Стоимость ноутбука в российской рознице составляет 220 тысяч рублей.

⇡#Дизайн и эргономика

MSI Prestige 16 Flip AI+ выпускается только в сером цвете – самом универсальном и для работы, и для дома. Дизайн приятен глазу, углы и торцы панелей из алюминиево-магниевого сплава закруглены, тачпад огромный, а вот компактная клавиатура выглядит как-то сиротливо в 16-дюймовом корпусе ноутбука.

Также обращает на себя внимание экран. Здесь он по понятным причинам без физических рамок, точнее – они есть, но внутри, под стеклом, поэтому создаётся впечатление сплошной безрамочной поверхности. На крышке размещён логотип MSI в стильной хромированной обводке.

Габариты устройства стандартны для 16-дюймового ноутбука – 358 × 256 × 18 мм, но в то же время огромны для планшета, в который MSI Prestige 16 Flip AI+ может трансформироваться. При этом толщина корпуса без ножек всего 14 мм – это сразу две сложенные панели, а каждая отдельно имеет толщину менее 7 мм (вот было бы здорово отстёгивать такой экран!). Масса ноутбука равна 1674 граммам, что для 16-дюймовой модели является нормой, но для планшета, конечно, довольно много.

Материал корпуса, как мы уже сказали, алюминиево-магниевый сплав, стойкий к отпечаткам пальцев и высокопрочный на изгиб. Держать ноутбук в руках очень приятно, ощущение дорогого устройства здесь в полной мере присутствует.

На основании корпуса есть наклейка с указанием модели и её серийного номера, а также QR-кодами на страницу поддержки MSI.

Корпус MSI Prestige 16 Flip AI+ получил одну длинную ножку сзади и две коротких ножки спереди. Высота задней около 3,5 мм, передние высотой не более 2 мм.

Интересно, что на переднем торце корпуса нет никакой выемки для подхвата крышки пальцами с целью её открытия. При этом крышка прочно удерживается магнитами, открыть её одной рукой невозможно, приходится всегда придерживать основание.

Главная особенность MSI Prestige 16 Flip AI+ заключается в возможности его трансформации из ноутбука в планшет.

Для этого ноутбук оснащён шарнирами, позволяющими откидывать крышку на 360 градусов и эксплуатировать устройство так, как это требуется в данный момент времени. Крышка надёжно фиксируется в любом из положений, но основание, как мы уже упомянули, придётся придерживать второй рукой.

На заднем торце ноутбука видна вентиляционная решётка, через которую нагретый воздух выбрасывается за пределы корпуса.

На боковые торцы корпуса MSI Prestige 16 Flip AI+ выведены немногочисленные порты ноутбука.

Под левой рукой пользователя размещены видеовыход HDMI версии 2.1 и два быстрых порта USB 4.0 Thunderbolt Type-С с поддержкой видеовыхода DisplayPort, зарядки и обратной зарядки.

Под правой рукой – два порта USB Type-А Gen1 и комбинированный разъём для наушников и микрофона.

По краям основания, ближе к его переднему торцу, видны изящные сеточки стереодинамиков аудиосистемы ноутбука со скруглёнными углами, удачно вписывающиеся в общий дизайн мобильного устройства.

Включается MSI Prestige 16 Flip AI+ с помощью клавиши на клавиатуре, но она утоплена в поверхность и требует более высокого усилия нажатия, чем остальные клавиши, поэтому случайные нажатия на неё исключены. В клавишу встроен сканер отпечатков пальцев.

После включения MSI Prestige 16 Flip AI+ выглядит ещё более привлекательным и оригинальным, особенно в состоянии планшета «домиком».

Вдобавок к сказанному выше ноутбук сертифицирован по военно-промышленному стандарту MIL-STD-810H/G и должен устойчиво функционировать как при низких, так и при высоких температурах. Конкретных цифр в MSI не приводят, но говорят о том, что MSI Prestige 16 Flip AI+ максимально устойчив к внешним воздействиям.

MSI Prestige 16 Flip AI+ оснащается клавиатурой мембранного типа без блока цифровых клавиш. Обращает на себя внимание большое расстояние между клавишами, а также нанесение английской раскладки точно по центру клавиш, тогда как русская приютилась в правом нижнем углу каждой клавиши (обычно раскладки разносят по диагонали).

Размеры основных клавиш клавиатуры равны 16 × 16 мм, функциональных — вдвое меньше.

Ход клавиш составляет 1,4-1,5 мм, момент срабатывания ощущается очень чётко. Печатать удобно, оба Shift длинные, пробел расположен идеально. Жаль, конечно, что цифрового блока нет, но не будем забывать, что перед нами всё же не классический 16-дюймовый ноутбук, а трансформер.

Клавиатура оснащена трёхуровневой подсветкой. На максимальной яркости она выглядит следующим образом.

Добавим, что при развороте экрана в режим планшета клавиатура блокируется.

Тачпад огромен настолько, что иногда не замечаешь, как на него ложится ладонь при печати. Этот момент требует привыкания.

Поверхность тачпада слегка утоплена в рабочую панель, тактильно она немного отличается от металла панели, что мне, например, очень нравится – не глядя получается определить, где именно находятся пальцы. Тачпад поддерживает жесты, настройка которых доступна в приложении MSI Center S.

Ещё одним устройством ввода в MSI Prestige 16 Flip AI+ является стилус MSI Nano Pen, спрятанный в основании корпуса, где он также заряжается.

Стилус оснащён двумя физическими кнопками и встроенным микрофоном для диктовки команд ИИ-ассистенту Copilot. Удобная штука, дизайнерам и создателям цифрового контента должно понравиться.

Веб-камера в MSI Prestige 16 Flip AI+ встроена в верхнюю рамку дисплея и оснащена механической шторкой. По бокам от неё видны два микрофона и ИК-датчик.

Разрешение веб-камеры составляет 1920 × 1080 пикселей – минимальный стандарт для флагманских ноутбуков. Правда, некоторые производители уже перешли на пятимегапиксельные камеры высокого разрешения, так что MSI ещё есть куда расти. Камерой поддерживается технология 3D Noise Reduction+ – интеллектуальное шумоподавление и повышенная детализация.

Настройка всех перечисленных устройств ввода и управление ими реализованы посредством фирменного программного обеспечения MSI Center S.

К нему мы ещё не раз вернёмся по ходу сегодняшней статьи.

MSI Prestige 16 Flip AI+ (C3MTG-045RU) оснащён дисплеем-тачскрином с матрицей OLED диагональю 16 дюймов и соотношением сторон 16:10. Поверхность экрана глянцевая, но с антибликовым покрытием, тачскрин поддерживает до 10 касаний одновременно.

Разрешение экрана составляет 2880 × 1800 пикселей (3K), максимальная частота 120 Гц, минимальная – 48 Гц, есть адаптивная регулировка яркости. В характеристиках дисплея заявлена поддержка цветового пространства DCI-P3 100% и соответствие сертификатам Display HDR True Black 600 и SGS.

Оригинальным производителем матрицы является компания SDC (модель SDC41B6).

В меню настроек дисплея Windows 11 отображается частота 120 Гц и выбор другого значения невозможен, однако заявлено, что экран поддерживает Adaptive Sync в диапазоне от 48 до 120 Гц (что, кстати, подтверждается и сведениями о дисплее).

В утилите MSI Center S доступен выбор нескольких цветовых профилей устройства: Display P3, Adobe RGB или sRGB. С помощью калибратора X-Rite i1 Display Pro и программного обеспечения Argyll CMS с графическим интерфейсом DispcalGUI мы протестировали экран с профилем «sRGB» (скриншоты слева), а также в режиме «Display P3» (скриншоты справа). Посмотрим на результаты измерений.

Дисплей настроен идеально, разницы между профилями практически нет, все показатели предельно близки к эталонным.

По результатам измерений, покрытие цветового диапазона составило 100,0% sRGB (объём – 151,8%), 87,6% Adobe RGB (объём – 104,6%) и 99,8% DCI-P3 (объём – 107,5%). Усреднение DeltaE равно 0,06 единицы при максимуме 1,31 единицы.

Экран в MSI Prestige 16 Flip AI+ яркий, выдаёт 400 нит в пике, а минимальную яркость при необходимости можно снизить до 19 нит. На график для сравнения яркости мы вывели показатели недавно протестированного ультрабука ASUS Zenbook A16 (UX3607OA).

Что касается равномерности подсветки экрана, то и в этой компоненте новинка MSI работает идеально.

В MSI Center S можно активировать настройку адаптивной частоты экрана, которая поможет сэкономить батарею в автономном режиме работы ноутбука.

Подводя итоги теста OLED в MSI Prestige 16 Flip AI+, можем сказать, что экран здесь очень высокого качества, в полной мере соответствующий классу самого ноутбука.

⇡#Внутреннее устройство и комплектующие

Основание MSI Prestige 16 Flip AI+ крепится к шасси винтами и защёлками и снимается с довольно приличным усилием, которое надо приложить в правильных местах. Внутри несколько удивляет разделение объёма между огромным аккумулятором и материнской платой.

Последняя вообще занимает меньше четверти объёма, а основной блок системы охлаждения вынесен за её пределы. Только испарительная камера накрывает процессор и часть силовой цепи его питания.

Ещё одна маленькая плата установлена в левой части корпуса и соединена с основной платой гибким шлейфом.

В основе материнской платы лежит набор системной логики Panther Lake PCH с BIOS версии E2622IMS.10E от 29.12.2025.

На сайте MSI доступна новая версия BIOS E2622IMS.117 от 6 мая 2026 года, но установить ее вручную не удалось, поэтому MSI Prestige 16 Flip AI+ тестировался только с оригинальным BIOS.

Ноутбук оснащается очень интересным процессором Intel Core Ultra 9 386H семейства Panther Lake, выпущенным по нормам 3-нм техпроцесса. В его распоряжении 4 производительных ядра Cougar Cove с максимальной турбочастотой 4,9 ГГц (в MSI почему-то указывают 5,1 ГГц), восемь энергоэффективных ядер Darkmont E-Core с частотой до 3,9 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Darkmont LP со сниженным энергопотреблением и частотой до 3,5 ГГц. Объём кеш-памяти третьего уровня здесь равен 18 Мбайт.

В процессоре есть ИИ-сопроцессор NPU 5 с производительностью до 50 TOPS. Базовый тепловой пакет процессора находится в диапазоне от 15 до 25 ватт, с расширением до 80 ватт, хотя утилита мониторинга показывает несколько иные значения мощности.

В общем, очень интересная модель, посмотрим, что она покажет в тестах.

Под стать процессору в MSI Prestige 16 Flip AI+ очень быстрая оперативная память: 32 гигабайта LPDDR5x распаяны на плате и работают в четырёхканальном режиме на частоте 8,533 ГГц.

Несмотря на высокие тайминги, в тесте пропускной способности памяти из AIDA64 оперативная память продемонстрировала очень приличные даже для настольных систем показатели пропускной способности, в том числе и в автономном режиме работы ноутбука.

За графическую составляющую в ноутбуке отвечает встроенное в процессор ядро Intel Graphics 4 Xe3 с частотой до 2,5 ГГц.

512 исполнительных блоков GPU обмениваются с оперативной памятью данными по 64-битной шине. Для дискретных видеокарт цифры смешные, но для ноутбуков это вполне приличная графика.

Дополним информацию о графическом процессоре его результатом тестирования в AIDA64.

Поскольку в Prestige 16 Flip AI+ только один порт M.2 для накопителя, то в MSI решили пойти ва-банк и поставили в него SSD объёмом два терабайта. Причём это довольно быстрая модель Micron 2500 (MTFDKBA2T0QGN) с интерфейсом PCIe 4.0 x4.

По спецификациям скорость чтения такого SSD может достигать 7100 Мбайт/с, записи – 6000 Мбайт/с, а ресурс должен составить не менее 600 TBW.

Интересно, что в тестах SSD лишь немного отстал от заявленных характеристик, продемонстрировав стабильные 6450 Мбайт/с на чтение и 5740 Мбайт/с на запись. Ещё интереснее, что производительность накопителя стабильна при питании как от электросети, так и от аккумулятора. Здесь мы уже давно заметили закономерность: чем дороже ноутбук, тем меньше в нём разница в производительности в автономном режиме, включая SSD. Результаты тестирования в пяти бенчмарках приведены далее.

В стресс-тесте температурного режима накопителя в AIDA64 SSD прогрелся до 51 градуса Цельсия при питании ноутбука от электросети и до 47 градусов Цельсия в автономном режиме.

За обеспечение сетевых соединений в MSI Prestige 16 Flip AI+ отвечает распаянный на плате беспроводной модуль Intel Killer BE1775s с поддержкой стандарта Wi-Fi 7.

Из аппаратных оптимизаций выделим пару медных пластинок-антенн в передней части корпуса ноутбука.

В «железе» модуль поддерживает самый современный протокол связи 802.11be, способен работать на частотах 2,4, 5 и 6 ГГц (полоса пропускания 320 МГц), а также поддерживает Bluetooth 6.0.

Максимальная пропускная способность беспроводной сети может достигать 5,8 Гбит/с.

Аудиосистема в MSI Prestige 16 Flip AI+ реализована четырьмя стереодинамиками мощностью по 2 ватта каждый. Они попарно установлены по бокам основания у переднего торца. Два стереодинамика среднечастотные, а два – низкочастотные.

Благодаря интересной конструкции с мягкими силиконовыми подвесами, в MSI заявляют о 75%-м увеличении громкости и на 233% более глубоких басах.

Субъективно звук действительно впечатляет. Он невероятно детализирован для компактного ноутбука, басы «качают» как надо, громкости хватает с большим запасом. Никаких дребезжаний и треска при этом нет и в помине. Твёрдая пятёрка за звуковой тракт для MSI Prestige 16 Flip AI+.

⇡#Система охлаждения, эффективность и уровень шума

Для поступления свежего воздуха в ноутбук его нижняя панель получила вентиляционную решётку большой площади, но если вы вернётесь вверх к фото основания изнутри, то увидите, что половина этой решётки заклеена плёнкой, а открытой остаётся только часть непосредственно над вентиляторами.

Вентиляторов здесь два, и воздух они выбрасывают не только назад, но и вбок.

Передача теплового потока от процессора на радиатор реализована испарительной камерой Intra Flow. Решение интересное, поскольку позволяет не только уменьшить толщину кулера в сравнении с тепловыми трубками, но и повысить эффективность охлаждения за счёт более равномерного и быстрого теплообмена.

В MSI заявляют, что удалось добиться низкого уровня шума кулера: 18 дБА без высокой нагрузки и до 26 дБА в ресурсоёмких приложениях.

Скорость вентиляторов регулируется автоматически PWM-методом в зависимости от режима работы ноутбука, активация которого доступна в утилите MSI Center S. Всего доступны четыре режима: интеллектуальный, производительный, сбалансированный и ECO-Silent.

Каждый из них мы протестировали в ноутбуке, для чего использовался ресурсоёмкий стресс-тест Cinebench R23. Мониторинг всех показателей осуществлялся утилитой HWiNFO64 версии 8.49-5995. Тестирование проводилось под управлением операционной системы Windows 11 Pro версии 26200 с установкой последних доступных драйверов и обновлений. Температура в помещении во время проведения тестов находилась у отметки 25,5 градуса Цельсия.

Сначала посмотрим на температуры и частоты MSI Prestige 16 Flip AI+ при питании от электросети в каждом из четырёх режимов.

В первых трёх режимах фиксируется троттлинг процессора с последующим сбросом частот и мощности. Производительный режим действительно самый быстрый, в нём главные процессорные ядра после стабилизации работают на 2,5-2,7 ГГц, да и энергоэффективные не ленятся — 2,3-2,5 ГГц. Энергопотребление достигает 70,7 ватта в пике и 27,4 ватта после стабилизации. Уровень шума системы охлаждения высокий. Режимы AI Engine и сбалансированный копируют друг друга по частотам, температурам и потреблению. P-ядра стабилизируются на 2,1-2,2 ГГц, Е-ядра вторят им частотами, а самые медленные LP-ядра работают на 2 ГГц. Энергопотребление снижается до 17 ватт, температуры стабилизируются на 84-85 градусах Цельсия. Кулер слышно, но не так критично, как в производительном режиме. Наконец, режим ECO-Silent опускает частоту производительных ядер до 1,6 ГГц и энергоэффективных тоже до 1,5-1,6 ГГц с общей мощностью в пределах 12,7 ватта. Температуры находятся у отметок 72-73 градуса Цельсия, троттлинга нет, уровень шума низкий.

А вот как ведёт себя MSI Prestige 16 Flip AI+ в автономном режиме.

В производительном режиме показатели практически такие же, как и при питании от электросети, только пиковая нагрузка здесь не выше 70 ватт, а в пределах 66 ватт. Перегрев, троттлинг, всё на местах. Стабилизация на 3 ГГц по производительным ядрам (да, это выше, чем при питании от электросети) и на 2,6/2,4 ГГц по энергоэффективным. Интеллектуальный режим на этот раз ведёт себя более агрессивно, не позволяя мощности прыгать выше 42 ватт со стабилизацией на 24,9 ватта и частотах P-ядер 2,5 ГГц, E-ядер на 2,4 ГГц и LP-ядер на 2,3 ГГц. В свою очередь, сбалансированный режим от батареи очень хочет казаться производительным, и ему это, стоит признать, почти удаётся, ведь частоты всего на 0,1 ГГц ниже, чем в Performance Boost, а потребление и температуры такие же, как и в AI Engine. В режиме ECO-Silent ноутбук ведёт себя спокойно, показатели практически такие же, как при питании от электросети. Хочется отметить, что при таком раскладе заметного снижения производительности при отключении ноутбука от розетки быть не должно, что мы обязательно проверим. Кстати, о производительности.

Для оценки производительности MSI Prestige 16 Flip AI+ (C3MTG-045RU) мы постарались подобрать ему в соперники такие же дорогие модели с мощными процессорами. Приятно, что сделать это вполне удалось. Первым стал ноутбук прошлого года Honor MagicBook Art 14 (MRB-A) с процессором Intel Core Ultra 7 255H стоимостью около 180 тысяч рублей в момент выхода. Второй – совсем новый ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) с процессором Snapdragon X2 Elite Extreme и примерно такой же стоимостью. Результаты тестирования приведены в таблице (все модели работали в режиме максимальной производительности при питании от электросети). В процентах слева от столбца с MSI Prestige 16 Flip AI+ указана разница в производительности с MagicBook Art 14, а справа – с Zenbook A16.

С Honor MagicBook Art 14 новый MSI Prestige 16 Flip AI+ расправился весьма уверенно, что не удивительно, ведь в первом процессор Ultra 7, а во втором Ultra 9. Единственное, что вызывает вопросы, – это пять графическов теста 3DMark из шести, где MagicBook Art 14 удалось вырваться вперед. Что касается сравнения с ASUS Zenbook A16, то Snapdragon X2 Elite Extreme получился очень мощным процессором и при должной поддержке ARM64 его трудно одолеть даже таким пред-топам, как Intel Core Ultra 9 386H. Тем не менее MSI удалось это сделать во многих бенчмарках, за исключением рендеринга и 3DMark (но тест Speed Way всё же остался за «флипом»).

В дополнение приведём результаты графических тестов MSI Prestige 16 Flip AI+ (C3MTG-045RU) в 3DMark в виде скриншотов с дополнительной информацией.

Заключительной проверкой производительности нового ноутбука MSI стала оценка снижения скорости его процессора/памяти при переходе ноутбука в автономный режим работы. Полученные результаты нас весьма впечатлили.

Как видим, в подавляющем большинстве тестов скорость вообще не снижается, а в некоторых чуть-чуть возрастает. То есть как раз то, что мы отмечали в тестах эффективности системы охлаждения ноутбука, когда при отключении от него питания частоты ядер процессора оказывались немного выше, чем при питании от электросети. В общем, можно сказать, что MSI Prestige 16 Flip AI+ совсем не боится автономности и готов выдать весь свой максимум в любых условиях работы.

Перед проверкой автономности я всегда смотрю на оценку самого производителя – интересно ведь, сколько часов намерили в MSI? И здесь компания не скромничает, говоря о 24 часах автономной работы MSI Prestige 16 Flip AI+ в режиме Eco-Silent при отключённом Wi-Fi, подсветке клавиатуры и USB, а также яркости экрана 150 нит. Для этого тонкий ноутбук оснастили большим литий-полимерным аккумулятором ёмкостью 81 Вт·ч.

При этом утилита BatteryMon рапортовала аж о 82,45 Вт·ч ёмкости при полной зарядке.

А вот с зарядным устройством в MSI поскромничали, положив в коробку с ноутбуком довольно заурядный блок питания ADP-65WW мощностью до 65 Вт (20 В, 3,25 А) со встроенным кабелем Type-C длиной 180 см.

Адаптер работает через любой порт USB Type-C ноутбука. В утилите MSI Center S есть маленький раздел Battery Master, где можно ограничить зарядную мощность аккумулятора уровнем 60, 80 или 100%. Первые два значения помогут продлить срок его службы без потери ёмкости.

За время тестирования MSI Prestige 16 Flip AI+ мы провели пять полных циклов заряда аккумулятора с 3 до 99% и среднее время заряда составило 1 час 58 минут. До 50% аккумулятор заряжается за 42-44 минуты.

Автономность устройства мы измеряли при яркости дисплея 200 нит, что соответствует 68% по шкале яркости (график приведён выше, в разделе с тестами экрана). Сетевые соединения и звук (на уровне 20%) не отключались, никаких искусственных оптимизаций для продления времени автономной работы не вводилось. В тестах автономности был активирован режим ECO-Silent. Полученные результаты тестов автономности в пакете PCMark’10 приведены далее.

Несмотря на тот факт, что до заявленных MSI суток новому MSI Prestige 16 Flip AI+ дотянуть не удалось, автономность ноутбука находится на очень высоком уровне. В работе с офисными приложениями, видеоконференциями и несложными расчётами ноутбук продержался почти двадцать часов, а видео на нём можно смотреть непрерывно более шестнадцати часов. Так называемый игровой режим продлится два часа 48 минут, но на последних 15 минутах фиксируется снижение производительности. В целом прекрасная автономность «флипа», жаль, не хватило времени погонять его ещё и в режиме планшета, где, как нам кажется, можно отыграть ещё часик-другой от полученных нами результатов.

Итак, достоинства MSI Prestige 16 Flip AI+ (C3MTG-045RU):

оригинальная конструкция, легко трансформирующая ноутбук в планшет;

высокий уровень производительности, которая в автономном режиме не снижается;

качественный 3K-экран OLED-тачскрин с частотой 120 Гц;

лаконичный дизайн и немаркий корпус из алюминиево-магниевого сплава;

высокий уровень автономности (до 20 часов);

шесть стереодинамиков и отличный звук с низкими частотами;

беспроводной модуль Wi-Fi 7 (до 5,8 Гбит/с);

высокоскоростной накопитель SSD;

поддержка стилуса MSI Nano Pen;

большой и функциональный тачпад;

бесшумная работа в режиме ECO-Silent;

предустановленная Windows 11 Pro.

Недостатки этой модели:

высокая стоимость;

клавиатура без цифрового блока клавиш;

некомфортный уровень шума при высоких нагрузках в режимах высокой производительности.

MSI Prestige 16 Flip AI+ – это безусловный флагман с сочетанием почти всего лучшего, что можно придумать в ноутбуках. Потрясающий по качеству яркий тачскрин с разрешением 3K, очень быстрый процессор без компромиссов производительности в автономном режиме, быстрая оперативная память и скоростной двухтерабайтный накопитель, отличный тачпад и поддержка стилуса MSI Nano Pen, великолепный звук, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, почти 20 часов в автономном режиме и очень приятный дизайн. Вопросы только к клавиатуре и стоимости, но с первой можно смириться/привыкнуть, а вторая… флагманы доступными никогда не бывают. C'est la vie.