Решения «Базиса» легли в основу системы умного энергоучета РусГидро в облаке МегаФона

«Базис», крупнейший российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой (входит в ГК РТК-ЦОД), выступил технологическим участником проекта по развитию интеллектуальной системы учёта электроэнергии Группы РусГидро. ИТ-инфраструктура системы развернута в облаке МегаФона GCloud, построенном на решениях «Базиса» для виртуализации и защиты виртуальной инфраструктуры.

Интеллектуальная система учёта РусГидро, построенная на технологическом ПО «Пирамида 2.0», объединяет 1,2 млн умных приборов учёта электроэнергии в 12 энергосбытовых и сетевых организациях на территории России. Проект охватывает потребителей в нескольких регионах присутствия энергохолдинга, включая Дальний Восток, Красноярский край и Рязанскую область. Приборы учёта в автоматическом режиме передают показания, формируя единую цифровую сеть. Потребители получают доступ к данным об объёме потребления через личный кабинет, а энергокомпании используют систему для повышения платежной дисциплины, снижения потерь электроэнергии и более точного контроля энергобаланса.

Участие «Базиса» в проекте позволило усилить инфраструктурную основу облачного контура, на котором работает одна из крупнейших в стране систем умного энергоучёта. Российский стек виртуализации и защиты виртуальной среды помогает обеспечивать масштабируемость, управляемость и технологическую независимость решения.

Вся ИТ-инфраструктура проекта работает в облаке МегаФона GCloud, где оператор обеспечивает отказоустойчивость за счёт трёх территориально распределенных центров обработки данных уровня Tier III. Такая архитектура позволяет проводить технические работы без остановки системы и снижает риски перерывов в передаче данных в отчётные периоды.

МегаФон GCloud построено на решениях «Базиса» — Basis Dynamix Enterprise и Basis Virtual Security. Платформа виртуализации Basis Dynamix Enterprise используется для управления виртуальными серверами, контейнерами и сетевыми сервисами. Она помогает автоматизировать развертывание инфраструктуры, поддерживать отказоустойчивость на уровне дата-центров и обеспечивать стабильную работу сервисов при росте нагрузки. Basis Virtual Security обеспечивает защиту виртуальной инфраструктуры, включая изоляцию окружений, контроль доступа и аудит событий. Эти возможности особенно важны для проектов, где обрабатываются большие объёмы данных и требуется разграничение доступа между участниками, системами и ролями. Информация о событиях безопасности передается в корпоративный центр РусГидро, что повышает прозрачность контроля и управления инфраструктурой.

Технической основой интеллектуальной системы служит российское программное обеспечение «Пирамида 2.0», разработанное компанией «АСТЭК» (входит в ГК «Системы и Технологии»). Это комплексное решение для организации автоматизированного учёта всех видов энергоресурсов и управления жизненным циклом приборов учёта.

К 2030 году количество подключенных к системе устройств планируется увеличить на 75 %. Это позволит расширить возможности интеллектуального учёта и сделать проект одним из крупнейших российских решений в сфере цифровизации энергосбытовой инфраструктуры.

«Для таких масштабных проектов с участием крупнейших компаний страны важна не только функциональность прикладной системы, но и надежность инфраструктурного слоя, на котором она работает. Интеллектуальный учёт электроэнергии — это высокая нагрузка, большое количество подключенных устройств, строгие требования к доступности и защите данных. Решения “Базиса” позволяют создавать для таких сервисов устойчивую виртуальную среду, которая масштабируется вместе с ростом проекта и помогает заказчикам развивать критически важные цифровые сервисы на отечественном технологическом стеке», — отметил директор по развитию бизнеса «Базиса» Андрей Толокнов.

«Система создавалась в рамках Стратегии цифровой трансформации компании и изначально проектировалась с расчётом на масштабирование. Сегодня это 1,2 млн приборов учёта, а к 2030 году их число превысит 2 млн. Нагрузка на инфраструктуру растёт, поэтому вопрос отказоустойчивости является принципиальным. Облачная архитектура с резервированием в трёх ЦОД позволяет обрабатывать растущий объём данных, минимизируя риски перебоев работы сервиса. Мы формируем экосистему, в которой потребитель управляет энергопотреблением дистанционно, а сбытовые и сетевые компании получают прозрачную картину энергобаланса в реальном времени. Это прямое влияние на эффективность комплексных услуг в сфере энергоснабжения и энергоэффективности в регионах присутствия», — прокомментировал заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» Александр Чариков.

«В этом проекте МегаФон отвечает не только за размещение системы в облаке, но и за её промышленную эксплуатацию как непрерывного сервиса. Для интеллектуального учёта электроэнергии критичны регулярность передачи показаний, доступность личных кабинетов и стабильная работа в отчётные периоды, когда нагрузка на систему возрастает. Поэтому мы выстроили облачный контур с резервированием в трёх территориально распределенных ЦОД, взяли на себя сопровождение инфраструктуры и обеспечили такую архитектуру, при которой обслуживание и развитие системы не мешают ежедневной работе энергосбытовых компаний и потребителей», — отметил Андрей Кузнецов, директор по продуктам корпоративного бизнеса МегаФона.

«Современные интеллектуальные системы учёта обрабатывают внушительные объёмы данных о потреблении, показателях качества электроэнергии, событиях и несанкционированных воздействиях. Для стабильного опроса за регламентированное время необходима слаженная работа сотовых сетей и программно-аппаратной платформы ЦОД. Географический охват единой системы и возможности управляющих воздействий на приборы учёта диктуют строгие требования по информационной безопасности и технологическому суверенитету критической инфраструктуры. Потому для реализации платформы энергоданных объединились продукты и компетенции технологических лидеров», — прокомментировал руководитель проектов ГК «Системы и Технологии» Илья Краснов.

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