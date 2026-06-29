Компания Asus выпустила 34-дюймовый сверхширокоформатный игровой монитор ROG Strix OLED XG34WCDMS. Новинка стала доступна в Германии, Австрии и Швейцарии, где оценивается в €920 или 920 швейцарских франков с учётом НДС.

В основе монитора используется изогнутая QD-OLED RGB Tandem-панель с радиусом кривизны 1800R, разрешением 3440 × 1440 пикселей и частотой обновления 280 Гц. Производитель заявляет для монитора 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3 с точностью калибровки Delta E < 2.

Дисплей ROG Strix OLED XG34WCDMS имеет сертификат VESA DisplayHDR 500 True Black. Для монитора заявлены пиковая яркость 1300 кд/м2 (в режиме HDR) и технология RGB Stripe Pixel для повышения чёткости отображения текста. Панель также оснащена плёнкой BlackShield, которая, по словам Asus, в 2,5 раза повышает устойчивость экрана к царапинам и улучшает отображение чёрного цвета до 40 % по сравнению с предыдущим поколением QD-OLED-мониторов.

Для ROG Strix OLED XG34WCDMS заявлена система защиты Asus OLED Care Pro, в состав которой входит датчик приближения. Он определяет, находится ли пользователь перед экраном. При отсутствии пользователя монитор выводит чёрный экран для снижения риска выгорания.

В оснащение монитора входят два порта HDMI 2.1 FRL, DisplayPort 1.4 с компрессией DSC, USB-C с зарядкой на 15 Вт, два USB 3.2 Gen1 Type-A и 3,5-мм аудиовыход. Asus также заявляет для монитора поддержку технологий синхронизации изображения Adaptive-Sync, Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro. Производитель отмечает, что в иерархии её игровых мониторов ROG модель ROG Strix OLED XG34WCDMS находится ниже модели ROG Swift OLED PG34WCDN с частотой 360 Гц, представленной на выставке CES 2026 в начале года.