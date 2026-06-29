Microsoft по-тихому ускорила «Проводник» в июньском обновлении Windows 11

Компания Microsoft начала распространение более быстрого «Проводника» в Windows 11, включив его в июньское дополнительное обновление KB5095093. В отличие от ранее тестировавшегося метода, удалось добиться повышения скорости запуска файлового менеджера без использования механизма предварительной загрузки, который вызвал критику.

Как стало известно изданию Windows Latest, основная часть текущих исправлений, включенных в новую сборку (26200.8737), затронула вкладку «Главная страница Проводника» (Home), перегруженность которой ранее приводила к общему снижению производительности интерфейса. Разработчики также повысили стабильность адресной строки, ускорив отображение подсказок и добавив возможность навигации по каталогам с использованием двойных обратных слешей и кавычек. Помимо этого, обновление устранило зависания при монтировании образов дисков и исправило баги, возникавшие при переименовании файлов, включая некорректное выделение текста и игнорирование изменений регистра символов.

В следующих апдейтах компания планирует оптимизировать работу контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши. Сейчас сторонние расширения для таких программ, как Paint.NET, Notepad и Clipchamp, загружаются с небольшой задержкой, из-за чего позиции элементов в списке смещаются и пользователи случайно кликают не по тем пунктам. В тестируемых версиях операционной системы все элементы прогружаются одновременно, а также предусмотрена возможность самостоятельно скрывать неиспользуемые пункты меню.

Дальнейшая модернизация интерфейса затронет классическую вкладку свойств разделов диска, созданную ещё во времена Windows 95 и использующую устаревший API Win32. Ожидается, что раздел получит обновлённый дизайн на базе фреймворка WinUI 3, обеспечивающий полноценную интеграцию тёмного режима оформления. Параллельно ведётся работа над ускорением панели поиска, которая сможет быстрее находить проиндексированные системой документы.

Несмотря на успехи в прямой оптимизации кода, Microsoft не отказалась от идеи внедрения предварительной загрузки «Проводника» в память устройства. Предполагается, что эта функция, позволяющая приложению постоянно работать в фоновом режиме для мгновенного открытия, появится в стабильных сборках в ближайшие месяцы.