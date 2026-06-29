Сегодня 02 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Nothing Phone (4b) показался на живых фо...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Nothing Phone (4b) показался на живых фото — и раскрыл основные характеристики

Компания Nothing представит новый смартфон Nothing Phone (4b) 7 июля. И хотя дизайн устройства уже был представлен самим производителем, свежая утечка позволила получить реальные изображения будущей новинки. Также стали известны некоторые ключевые характеристики аппарата.

Источник изображений: X / @almightytech12

Источник изображений: X / @almightytech12

Nothing Phone (4b) будет доступен в трёх цветах: синем, чёрном и белом. Все три варианта получат пластиковую рамку. Согласно изображениям, которыми поделился пользователь X под ником @almightytech12, синяя и чёрная версии будут иметь чёрные боковые кнопки, а белая — белые.

Среди реальных фотографий устройства есть две, демонстрирующие раздел «О телефоне», который раскрывает ключевые характеристики Phone (4b). Судя по изображениям, Nothing Phone (4b) предложит 6,7-дюймовый гибкий AMOLED-дисплей, однако его разрешение и частота обновления не указаны.

В основе устройства используется процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Он менее производительный, чем Snapdragon 7s Gen 4, использующийся в модели Nothing Phone (4a). На изображениях Nothing Phone (4b) оснащён 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти, однако на данный момент неизвестно, будут ли доступны и другие конфигурации памяти. Телефон также оснащён 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения, 8-Мп дополнительной камерой и 16-Мп фронтальной камерой.

Устройство получило батарею ёмкостью 6000 мА·ч — самую ёмкую из когда-либо устанавливавшихся в смартфоны Nothing. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, однако, как сообщается, зарядное устройство в комплект поставки не входит. Nothing Phone (4b) будет работать под управлением Nothing OS 4.1 на базе Android 16.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nothing раскрыла дизайн грядущего смартфона Phone (4b)
Nothing представит 7 июля смартфон Phone (4b)
«Не можем создать смартфон», — Nothing отменила выпуск CMF Phone 3 Pro из-за роста цен на память
Qualcomm готовит Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и ещё несколько флагманских чипов, разобраться в которых будет непросто
Из-за ИИ ноутбуки и смартфоны подорожают ещё сильнее, а потом могут стать дефицитом
Представлен складной смартфон Vivo X Fold6 с чипом Dimensity 9500, камерами Zeiss и батареей на 7000 мА·ч
Теги: nothing, смартфон, snapdragon 6 gen 4
nothing, смартфон, snapdragon 6 gen 4
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские автопроизводители ускоренно отказываются от иностранных чипов — из-за риска санкций
Россияне стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp, но больше — Instagram и Discord
В Китае испытали элементы электромагнитной катапульты для запуска ракет в космос — старты планируют с горных вершин Тибета
ИИ убедили, что «2 + 2 = не 4» — после этого он выдал пароли пользователя
Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0
Google не смогла отбиться от рекордного штрафа в €4,1 млрд в Европе 4 мин.
Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth 47 мин.
Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии 2 ч.
Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят 2 ч.
В сервисе Apple Hide My Email обнаружена уязвимость, позволяющая раскрыть настоящий адрес почты 2 ч.
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками 3 ч.
Представлено решение Curator.Scanner для поиска уязвимостей во внешней IT-инфраструктуре 3 ч.
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей 4 ч.
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo 5 ч.
ИИ и дипфейки используются в каждой восьмой успешной мошеннической схеме 5 ч.
Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink 7 мин.
ИИ подрывает экологические цели: выбросы углекислого газа у Amazon подскочили на 16 % в 2025 году 10 мин.
«Яндекс» разрабатывает новые ИИ-устройства — «Пин», «Хронум» и другие загадочные продукты 16 мин.
Инвестиции с кешбэком: NVIDIA вкладывается в создание ИИ-инфраструктуры партнёров в обмен на доход от её эксплуатации 2 ч.
Weave представила бытового робота Isaac 1 — он будет наводить порядок, пока хозяев нету дома 2 ч.
Будущая Xbox Project Helix, вероятно, будет лишена дисковода 2 ч.
В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store 2 ч.
Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор 2 ч.
Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus 2 ч.
Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13 2 ч.