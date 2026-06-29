Nothing Phone (4b) показался на живых фото — и раскрыл основные характеристики

Компания Nothing представит новый смартфон Nothing Phone (4b) 7 июля. И хотя дизайн устройства уже был представлен самим производителем, свежая утечка позволила получить реальные изображения будущей новинки. Также стали известны некоторые ключевые характеристики аппарата.

Nothing Phone (4b) будет доступен в трёх цветах: синем, чёрном и белом. Все три варианта получат пластиковую рамку. Согласно изображениям, которыми поделился пользователь X под ником @almightytech12, синяя и чёрная версии будут иметь чёрные боковые кнопки, а белая — белые.

Среди реальных фотографий устройства есть две, демонстрирующие раздел «О телефоне», который раскрывает ключевые характеристики Phone (4b). Судя по изображениям, Nothing Phone (4b) предложит 6,7-дюймовый гибкий AMOLED-дисплей, однако его разрешение и частота обновления не указаны.

В основе устройства используется процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Он менее производительный, чем Snapdragon 7s Gen 4, использующийся в модели Nothing Phone (4a). На изображениях Nothing Phone (4b) оснащён 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти, однако на данный момент неизвестно, будут ли доступны и другие конфигурации памяти. Телефон также оснащён 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения, 8-Мп дополнительной камерой и 16-Мп фронтальной камерой.

Устройство получило батарею ёмкостью 6000 мА·ч — самую ёмкую из когда-либо устанавливавшихся в смартфоны Nothing. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, однако, как сообщается, зарядное устройство в комплект поставки не входит. Nothing Phone (4b) будет работать под управлением Nothing OS 4.1 на базе Android 16.