Nothing раскрыла дизайн грядущего смартфона Phone (4b)

Производитель официально раскрыл внешний вид грядущего смартфона Nothing Phone (4b). Ранее Nothing подтвердила, что устройство поступит в продажу 7 июля; новый тизер отвечает на несколько связанных с ним вопросов, но задаёт и новые.

Главная особенность — задняя панель. Nothing, очевидно, позаимствовала вертикальный элемент Glyph Interface у модели Nothing Phone (4a). Смартфон отличает прямоугольный блок камер, протянувшийся почти на всю ширину устройства; внутри него вертикально слева размещены два больших объектива. Между основными камерами и светодиодной полосой Glyph находится ещё один имеющий форму пилюли небольшой блок, в котором размещены светодиодная вспышка и некий тёмный круглый элемент. Последний напоминает ещё один объектив камеры, но он значительно мельче двух основных. Трудно сказать, что это такое: возможно, датчик освещённости или лазерный автофокус — в Nothing пока его предназначение не прокомментировали.

На тизерное видео попали плоска рамка корпуса со скруглёнными углами, видимые винты на верхней панели и характерная для Nothing промышленная эстетика. В глаза бросается также круглый элемент маркировки в левой нижней части на задней панели. Интересно, что в Phone (4b) позаимствованы несколько дизайнерских решений из линейки CMF — хотя компания недавно сообщила, что смартфонов бюджетного суббренда в этом году ждать не стоит. До выхода Nothing Phone (4b) остаются меньше двух недель, и в последующих тизерах компания может раскрыть больше подробностей об устройстве.