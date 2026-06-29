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Власти США предложили $10 млн за информацию о хакерах, атакующих пользователей WhatsApp и Signal

Государственный департамент США предложил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о хакерских группировках с кодовыми обозначениями UNC5792 и UNC4221, атакующих пользователей мессенджеров WhatsApp и Signal. Инициатива реализуется в рамках программы Rewards for Justice (RFJ), направленной на выявление иностранных лиц, организующих кибератаки на критически важную инфраструктуру страны.

Источник изображения: Gilles Lambert/Unsplash

Источник изображения: Gilles Lambert/Unsplash

По сообщению BleepingComputer, злоумышленники проводят масштабные фишинговые кампании, направленные на взлом учётных записей американских правительственных чиновников, военного руководства, аналитиков, а также представителей стран-союзников НАТО и различных неправительственных организаций (NGOs). Американские власти рассчитывают получить данные об именах, местоположении и связях участников кибергруппировок, а также подробную информацию об используемой ими инфраструктуре, включая серверы, домены и механизмы финансирования, в том числе криптовалютные кошельки.

Согласно данным ФБР и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA), хакеры начали применять новые тактики, включающие кражу ключей восстановления резервных копий в мессенджере Signal. Действуя под видом агентов службы поддержки, злоумышленники рассылают личные сообщения с требованием пройти обязательную двухфакторную верификацию. Эта уловка позволяет обманом заставить пользователей раскрыть ключ резервного копирования, тем самым предоставляя доступ к истории предыдущих переписок жертвы на платформе.

Власти США подчеркнули, что сами коммуникационные платформы и применяемые ими алгоритмы шифрования не были скомпрометированы, однако подобные методы социальной инженерии остаются крайне эффективными, поскольку таким способом уже были взломаны тысячи аккаунтов. В связи с этим разработчики Signal напомнили, что реальная служба поддержки связывается с клиентами исключительно через официальную электронную почту и никогда не запрашивает коды подтверждения или ссылки для восстановления непосредственно внутри приложения.

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Теги: хакеры, сша, мессенджеры
хакеры, сша, мессенджеры
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