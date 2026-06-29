Власти США предложили $10 млн за информацию о хакерах, атакующих пользователей WhatsApp и Signal

Государственный департамент США предложил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о хакерских группировках с кодовыми обозначениями UNC5792 и UNC4221, атакующих пользователей мессенджеров WhatsApp и Signal. Инициатива реализуется в рамках программы Rewards for Justice (RFJ), направленной на выявление иностранных лиц, организующих кибератаки на критически важную инфраструктуру страны.

По сообщению BleepingComputer, злоумышленники проводят масштабные фишинговые кампании, направленные на взлом учётных записей американских правительственных чиновников, военного руководства, аналитиков, а также представителей стран-союзников НАТО и различных неправительственных организаций (NGOs). Американские власти рассчитывают получить данные об именах, местоположении и связях участников кибергруппировок, а также подробную информацию об используемой ими инфраструктуре, включая серверы, домены и механизмы финансирования, в том числе криптовалютные кошельки.

Согласно данным ФБР и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA), хакеры начали применять новые тактики, включающие кражу ключей восстановления резервных копий в мессенджере Signal. Действуя под видом агентов службы поддержки, злоумышленники рассылают личные сообщения с требованием пройти обязательную двухфакторную верификацию. Эта уловка позволяет обманом заставить пользователей раскрыть ключ резервного копирования, тем самым предоставляя доступ к истории предыдущих переписок жертвы на платформе.

Власти США подчеркнули, что сами коммуникационные платформы и применяемые ими алгоритмы шифрования не были скомпрометированы, однако подобные методы социальной инженерии остаются крайне эффективными, поскольку таким способом уже были взломаны тысячи аккаунтов. В связи с этим разработчики Signal напомнили, что реальная служба поддержки связывается с клиентами исключительно через официальную электронную почту и никогда не запрашивает коды подтверждения или ссылки для восстановления непосредственно внутри приложения.