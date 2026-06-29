Календарь релизов — 29 июня – 5 июля: Undergrounded, Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains

На стыке июня и июля громких релизов немного, зато хватает интересных обновлений и переизданий. Легендарные Дальнобойщики 2 добрались до Steam, Sonic Frontiers получил Definitive Edition, а Diablo IV запускает уже 14-й сезон. Кроме того, игроков ждут новое издание Monopoly: Star Wars, крупный патч для Slay the Spire 2 и глобальные обновления сразу для нескольких известных проектов. Если пропустили новости недели — собрали всё самое важное в одном ролике.

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