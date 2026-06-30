В России стартовали продажи смартфона Realme C100x с батареей на 8000 мА·ч по цене от 16 999 рублей

Компания Realme объявила о старте продаж в России смартфона Realme C100x, который, как утверждается, является единственным среди устройств в ценовом сегменте до 20 000 руб. на российском рынке, получившим ёмкий аккумулятор на 8000 мА·ч.

Несмотря на массивный аккумулятор, толщина корпуса Realme C100x составляет всего около 8,78 мм, а вес — 219 г. Благодаря ёмкому аккумулятору смартфон может использоваться продолжительное время без подзарядки, обеспечивая более 21 часа просмотра YouTube или свыше 29 часов разговоров даже на морозе. Устройство поддерживает работу в диапазоне температур от −20 °C до +53 °C.

Realme C100x поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, всего 5 минут которой достаточно для примерно 4 часов звонков, а также реверсивную зарядку. Согласно данным компании, технология Titan Long-Lasting Battery обеспечивает 1600 циклов зарядки, что означает около 7 лет службы батареи с сохранением не менее 80 % ёмкости.

Смартфон оснащён 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 900 кд/м2, а также поддержкой технологии DC Dimming для устранения мерцания. Технология Wet Hand Touch 2.0 позволяет управлять работой смартфона мокрыми руками и под дождём

Производительную работу устройства обеспечивает процессор Unisoc T7250 в тандеме с технологией динамического расширения оперативной памяти, благодаря чему добавляется до 8 Гбайт к физической ОЗУ LPDDR4X и в популярных мобильных играх (например, в MOBA-проектах) смартфон выдаёт 60 FPS.

Realme C100x получил многоуровневую систему защиты от повреждений при падениях и ударах ArmorShell: выступающие рамки экрана, внутренние амортизирующие элементы и усиленное стекло ArmorShell Glass, соответствуя военному стандарту надёжности MIL-STD 810H, а также IP64 по защите от влаги и пыли.

Для фотографирования в смартфоне предусмотрена основная 50-Мп камера с диафрагмой f/1,8, а также фронтальная камера с разрешением 5 Мп и диафрагмой f/2,2. Спецификации новинки также включают слот для карт памяти microSD, а также 3,5-мм аудиоразъём для наушников. Realme C100x работает под управлением Realme UI 7.0 на базе Android 16 с набором ИИ-функций.

Смартфон доступен в золотом (Golden Coast) и синем (Deepblue Tide) цветах по цене 16 999 руб. за версию с 4/128 Гбайт памяти и 18 999 руб. за версию с 4/256 Гбайт памяти.