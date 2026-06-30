OpenAI мельком продемонстрировала ИИ-устройство, связанное с моделью Codex

Не секрет, что OpenAI планирует использовать стартап бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive) для создания целого семейства аппаратных решений, так или иначе связанных с искусственным интеллектом. На этой неделе в коротком видео на страницах социальной сети X мелькнуло одно из них, связанное с ИИ-моделью Codex, которая помогает разработчикам создавать программный код.

Непосредственно само устройство будет представлено 15 июля текущего года, если всё пойдёт по плану. Судя по снимку экрана, опубликованному The Verge, данное устройство получит несколько кнопок и корпус квадратной формы. Аннотация к видео гласит, что «ваши любимые ярлыки Codex получат апгрейд». По-видимому, такое устройство призвано каким-то образом оптимизировать процесс использования Codex для написания программного кода.

Партнёром OpenAI в этом проекте становится Work Louder — компания, выпускающая специализированные клавиатуры с назначаемыми каждой клавише функциями. Очертания таинственного устройства OpenAI на указанном видео напоминают изделие Creator Micro 2 этой самой компании, которое оснащается 13 механическими клавишами, джойстиком и сенсорным датчиком. Пользователи сами могут программировать действия для каждой кнопки и их сочетаний. Figma ранее также сотрудничала с Work Louder для выпуска адаптированного под своё ПО клавиатурного устройства. Официальные подробности о решении OpenAI появятся совсем скоро, поскольку до анонса осталось чуть более двух недель.