Сегодня 02 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости манипуляторы, устройства ввода графики OpenAI мельком продемонстрировала ИИ-уст...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

OpenAI мельком продемонстрировала ИИ-устройство, связанное с моделью Codex

Не секрет, что OpenAI планирует использовать стартап бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive) для создания целого семейства аппаратных решений, так или иначе связанных с искусственным интеллектом. На этой неделе в коротком видео на страницах социальной сети X мелькнуло одно из них, связанное с ИИ-моделью Codex, которая помогает разработчикам создавать программный код.

Источник изображения: OpenAI, The Verge

Источник изображения: OpenAI, The Verge

Непосредственно само устройство будет представлено 15 июля текущего года, если всё пойдёт по плану. Судя по снимку экрана, опубликованному The Verge, данное устройство получит несколько кнопок и корпус квадратной формы. Аннотация к видео гласит, что «ваши любимые ярлыки Codex получат апгрейд». По-видимому, такое устройство призвано каким-то образом оптимизировать процесс использования Codex для написания программного кода.

Партнёром OpenAI в этом проекте становится Work Louder — компания, выпускающая специализированные клавиатуры с назначаемыми каждой клавише функциями. Очертания таинственного устройства OpenAI на указанном видео напоминают изделие Creator Micro 2 этой самой компании, которое оснащается 13 механическими клавишами, джойстиком и сенсорным датчиком. Пользователи сами могут программировать действия для каждой кнопки и их сочетаний. Figma ранее также сотрудничала с Work Louder для выпуска адаптированного под своё ПО клавиатурного устройства. Официальные подробности о решении OpenAI появятся совсем скоро, поскольку до анонса осталось чуть более двух недель.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI предложила США долю в компании — чтобы каждый американец получал дивиденды от ИИ
ИИ научили говорить как пещерный человек — чтобы экономить миллионы на токенах
OpenAI собиралась выделить роботов и устройства в отдельные компании, но передумала
Первым ИИ-гаджетом OpenAI станет умная колонка с камерой — она сможет узнавать владельца
Проект ИИ-гаджета Джони Айва для OpenAI лишился бренда io после судебного запрета
В офисе Supermicro на Тайване прошли обыски, связанные с расследованием по делу о контрабанде серверов в Китай
Теги: openai, codex, джони айв, клавиатура, макросы
openai, codex, джони айв, клавиатура, макросы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские автопроизводители ускоренно отказываются от иностранных чипов — из-за риска санкций
Россияне стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp, но больше — Instagram и Discord
В Китае испытали элементы электромагнитной катапульты для запуска ракет в космос — старты планируют с горных вершин Тибета
ИИ убедили, что «2 + 2 = не 4» — после этого он выдал пароли пользователя
Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0
Google не смогла отбиться от рекордного штрафа в €4,1 млрд в Европе 4 мин.
Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth 47 мин.
Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии 2 ч.
Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят 2 ч.
В сервисе Apple Hide My Email обнаружена уязвимость, позволяющая раскрыть настоящий адрес почты 2 ч.
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками 3 ч.
Представлено решение Curator.Scanner для поиска уязвимостей во внешней IT-инфраструктуре 3 ч.
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей 4 ч.
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo 5 ч.
ИИ и дипфейки используются в каждой восьмой успешной мошеннической схеме 5 ч.
Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink 7 мин.
ИИ подрывает экологические цели: выбросы углекислого газа у Amazon подскочили на 16 % в 2025 году 10 мин.
«Яндекс» разрабатывает новые ИИ-устройства — «Пин», «Хронум» и другие загадочные продукты 16 мин.
Инвестиции с кешбэком: NVIDIA вкладывается в создание ИИ-инфраструктуры партнёров в обмен на доход от её эксплуатации 2 ч.
Weave представила бытового робота Isaac 1 — он будет наводить порядок, пока хозяев нету дома 2 ч.
Будущая Xbox Project Helix, вероятно, будет лишена дисковода 2 ч.
В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store 2 ч.
Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор 2 ч.
Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus 2 ч.
Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13 2 ч.