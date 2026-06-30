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3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации В Китае разогнали оптоволокно до 51,3 Тб...
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В Китае разогнали оптоволокно до 51,3 Тбит/с на дистанции более 200 км без ретрансляторов

Китайская компания Yangtze Optical Fiber and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) объявила об успешном проведении 16 июня испытаний полого оптоволокна (HCF) с мультиплексированием по длине волны (WDM), в результате которых была достигнута суммарная пропускная способность в 51,3 Тбит/с на расстоянии примерно 206,5 км без регенерации сигнала. В испытаниях приняли участие государственный телекоммуникационный оператор China Telecom и производитель оптического оборудования Dekoli.

Источник изображения: Compare Fibre/unsplash.com

Источник изображения: Compare Fibre/unsplash.com

Сообщается, что рекордные показатели по дальности и пропускной способности передачи сигнала были достигнуты без ретрансляторов с использованием только обычных волоконно-оптических усилителей, легированных эрбием (Erbium-Doped Fiber Amplifier, EDFA). Демонстрация проводилась под эгидой Национальной ключевой лаборатории передовых технологий производства и применения оптических волокон и кабелей (National Key Laboratory for Advanced Manufacturing and Application Technologies of Optical Fibers and Cables), пишет ресурс Tom's Hardware.

При этом исследователи использовали разработанную адаптивную схему управления скоростью передачи данных на каждой длине волны в сочетании с гибким распределением мощности каналов. Что касается аппаратной части, исследователи создали мощный усилитель, используя каскадную архитектуру с двумя усилителями и многоэлементную схему легирования, достигнув максимальной выходной мощности 33,5 дБм (примерно 2,24 Вт) при сохранении равномерного усиления во всём рабочем диапазоне. Более высокая мощность и более равномерное усиление позволили увеличить дальность передачи сигнала без ретрансляторов. Для минимизации рисков безопасности, связанных с возможным отказом оптических каналов связи, были внедрены дополнительные меры защиты, включая обнаружение аномалий мощности оптического тракта, функции блокировки и отключения, а также механизмы связи с оповещением о возможном инциденте.

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Теги: hcfl, оптоволокно, китай
hcfl, оптоволокно, китай
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