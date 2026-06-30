Хакеры нашли способ проникать в Gmail через штатный механизм Chrome

«Лаборатория Касперского» сообщила о механизме, с помощью которого злоумышленники могут через API получить доступ к корпоративной почте в Gmail, а также данным календаря и других сервисов Google. С его помощью можно также получить доступ к аккаунтам обычных пользователей, пишут «Ведомости». Механизм был обнаружен в ходе изучения активности китайской группировки ToddyCat.

По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Андрея Гунькина, подобная атака возможна в браузерах на основе движка Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Brave и др.). Сторонние приложения могут запрашивать доступ к сервисам Google через API, например, если пользователю потребовалось синхронизировать данные календаря на мобильном телефоне с электронной почтой. Пользуясь тем, что он не вышел из своего аккаунта в Gmail, и браузер сохраняет его сессию авторизации, хакер запускает экземпляр браузера, подключаются через отладочный порт и отправляет запросы к Gmail на получение доступа к ресурсам учётной записи Google в рамках этой сессии.

Руководитель отдела исследования угроз экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) Аскер Джамирзе отметил, что цели ToddyCat находятся в основном за пределами России, и к тому же объектами её атак являются преимущественно государственные учреждения, телекоммуникационные компании и военные структуры, так что обычным пользователям это не грозит. Также это не представляет угрозы для крупных российских организаций, большинство которых, особенно государственные структуры, не полагаются на сервисы Google.

Вместе с тем, многие российские компании, даже ушедшие в контур «суверенного Рунета», продолжают использовать Google Workspace (бывший G Suite) для документооборота и корпоративной почты, что делает их потенциальными целями для злоумышленников, отметил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров. «Мы имеем дело не с массовой эпидемией, а с инструментом целевого шпионажа, который, судя по профилю группы ToddyCat, применяется против организаций и конкретных лиц, представляющих стратегический интерес. Главное коварство метода — он эксплуатирует не уязвимость в коде, а штатный механизм разработчика в браузерах на Chromium», — говорит эксперт.

В свою очередь, руководитель направления развития продуктов кибербезопасности Cloud.ru Максим Долгинин назвал данную угрозу ограниченной, поскольку атака требует предварительной компрометации устройства, т. е. злоумышленнику необходимо изначально получить локальное исполнение кода.

В зоне прямого риска находятся пользователи, которые держат Gmail открытым в фоновой вкладке сутками, а также те, чьи устройства недостаточно защищены от первоначального заражения вредоносным ПО, например, стилерами (собирают информацию с устройств), говорит Бедеров. Он отметил, что это дорогая технология, применяемая пока только в APT-атаках (целенаправленные кибератаки, проводящиеся скрытно и в течение долгого времени), поэтому для обычных пользователей особого риска не представляет.