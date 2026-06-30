Dreame выпустила в России робот-пылесос L60 Pro Ultra за 110 тыс. рублей

Данные аналитической компании IDC указывают на то, что китайский бренд Dreame стал лидером по продажам и выручке роботов-пылесосов в первом квартале 2026 года. Продолжая укреплять международные позиции в этой категории, компания Dreame представила в России новый робот-пылесос L60 Pro Ultra с мощностью всасывания 35 000 Па, который предназначен для выполнения автоматизированной уборки в домах со сложной планировкой и разными типами напольных покрытий.

В L60 Pro Ultra реализована технология предотвращения спутывания волос HyperStream, а в конструкции используется адаптивный лидар VersaLift. В дополнение к этому имеется многофункциональная базовая станция с автоматической очисткой швабр горячей водой.

Разработчики постарались повысить эффективность уборки и расширить возможности автономной работы пылесоса. Новый робот-пылесос L60 Pro Ultra уже доступен в фирменных магазинах Dreame, а также на маркетплейсах. В скором времени приобрести его можно будет на официальном сайте бренда. Рекомендованная розничная цена новинки — 109 990 рублей.

Напомним, роботы-пылесосы Dreame присутствуют в продаже более чем в 120 странах и регионах мира. Бренд открыл свыше 6500 флагманских магазинов и осуществил поставку 11 млн устройств. В 30 странах бренд занимает первое место по доле рынка, а в 10 странах доля компании превысила 50 %. В перспективе Dreame планирует продолжить расширение присутствия в сегменте умного дома в России и других странах.