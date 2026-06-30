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Вышло официальное приложение OpenClaw для управления ИИ-агентами со смартфона

ИИ-агент OpenClaw обзавёлся приложением для устройств на базе Android и iOS. С помощью мобильного инструмента пользователи могут осуществлять взаимодействие с ИИ-агентом и предоставлять ему доступ к разным компонентам устройства, включая камеру, экран, данные о местоположении устройства, фотографии, календари и напоминания.

Источник изображения: OpenClaw

Источник изображения: OpenClaw

OpenClaw достаточно внезапно превратилась в крупного игрока в сфере ИИ. В настоящее время проект с открытым исходным кодом поддерживает фонд OpenClaw Foundation, который и выпустил мобильные программные решения. Управление проектом осталось за фондом после того, как основатель OpenClaw Петер Штайнбергер (Peter Steinberger) перешёл в OpenAI в начале этого года.

Агентный ИИ стал особенно сложной темой на платформе Apple App Store, где официальный процесс проверки приложений более строгий. Apple заблокировала многие агентные инструменты из-за опасений по поводу безопасности вайб-кодинга. Пользователям устройств с iOS приходилось использовать сторонние мессенджеры, такие как Telegram или WhatsApp, для взаимодействия со своими агентами.

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Теги: openclaw, ии-агент, приложение
openclaw, ии-агент, приложение
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