Google закрыла Telegram и другим сторонним разработчикам доступ к GIF-платформе Tenor

Компания Google 30 июня 2026 года полностью прекратила поддержку API Tenor для сторонних разработчиков. Речь о бесплатном сервисе Tenor, с помощью которого можно интегрировать на сторонние ресурсы функцию поиска большого количества анимаций в формате GIF.

В Google такой шаг объяснили стремлением сосредоточиться на развитии основных продуктов. Вероятно, на это решение также повлияло и то, что поддержка платформы требует немалых ресурсов, но сам сервис не приносит компании финансовой выгоды. Из-за этого технологический гигант решил отказаться от дальнейшей поддержки API.

При этом сама платформа Tenor продолжает функционировать в обычном режиме. Однако быстрый поиск GIF-анимаций теперь будет доступен только в клавиатуре Gboard на устройствах с Android и iOS, а также сервисах Google Messages и Google Chat. На сторонних платформах, таких как Telegram и Discord, поддержка Tenor исчезнет, из-за чего разработчики будут вынуждены искать альтернативные варианты.