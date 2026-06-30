Китайцы представили электродвигатели, которые избавят электровелосипеды с ассистентом от ручного переключения передач

На Eurobike 2026 во Франкфурте две китайские компании показали электродвигатели, которые радикально меняют облик и конструкцию электровелосипедов с системой помощи педалированию. Новинки представили дочерняя компания DJI Avinox и молодой производитель Gobao. В их двигателях типа Motor Gearbox Unit (MGU) электромотор и трансмиссия собраны в одном центральном блоке. Велосипеду больше не нужны классический переключатель и многоскоростная кассета на заднем колесе — передачи переключаются незаметно.

Обе разработки реализуют встроенную электронную бесступенчатую трансмиссию eCVT. В отличие от уже существующих моторов со встроенными редукторами, использующих до 12 фиксированных передач, MGU от Avinox и Gobao предлагают, по сути, бесконечное и незаметное для велосипедиста число изменений передаточного отношения. Пользователь либо сам задаёт любое число виртуальных передач, либо просто указывает, с какой частотой он желает крутить педали (каденс), а двигатель сам будет менять режим работы и передаточное отношение в зависимости от состояния дороги.

Двигатель Avinox MGU пока остаётся концептом (хотя его производство должно начаться в 2027 году), но уже раскрыты ключевые параметры: диапазон трансмиссии около 520 %, переключение менее чем за 0,1 секунды, работа под высокой нагрузкой и возможность переключения без движения. Компания обещает совместимость как с цепным, так и с ременным приводом, снижение затрат на обслуживание за счёт отказа от заднего переключателя и кассеты, а также адаптацию платформы для eMTB, eTrekking, eSUV, eGravel и других типов электровелосипедов. Концепт создавался совместно с компаниями Canyon, Commencal, Forbidden и Mondraker, которые показали прототипы рам под новый привод.

У Gobao спецификации выглядят ближе к серийному продукту: MGU X1 обеспечивает до 120 Н·м крутящего момента и 1200 Вт пиковой мощности при диапазоне переключения 400 %, а X1P — до 150 Н·м и 1500 Вт при диапазоне 500 %; оба блока весят 3,85 кг, поддерживают каденс выше 120 об/мин, рассчитаны на версии со скоростью до 25 или 45 км/ч и заявлены как необслуживаемые. Дополнительно Gobao продвигает батареи ёмкостью 500, 750 и 900 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки током 30 А: например, аккумулятор ёмкостью 750 Вт·ч заряжается с 0 до 80 % за 28 минут. Если такие MGU с eCVT подтвердят свой ресурс и не окажутся слишком дорогими, технология сначала закрепится в дорогих горных электровелосипедах, а затем может перейти в городские, грузовые и семейные модели.

Отказ от кассеты сделает конструкцию велосипедов проще и повысит комфорт езды, а также улучшит управляемость за счёт смещения центра тяжести к центру велосипеда. Обслуживание и ремонт велосипедов также упростятся: кассету больше не придётся чистить после езды по бездорожью и в плохую погоду, что по-прежнему остаётся утомительным занятием.