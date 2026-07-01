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Google проиграла дело на $2 млрд о манипуляциях с поисковой выдачей

Шведский суд обязал Google выплатить почти $2 млрд подразделению Pricerunner, принадлежащему Klarna, по делу о злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов сравнения цен. При этом большая часть первоначальных требований, как сообщает Bloomberg, была отклонена.

Источник изображения: Adarsh Chauhan/Unsplash

Источник изображения: Adarsh Chauhan/Unsplash

Решение вынес Патентный и рыночный суд Стокгольма (Patent and Market Court), рассмотревший иск Pricerunner, первоначально требовавшего компенсацию в размере 80 млрд шведских крон (около $8,2 млрд). Судья Линда Куллберг (Linda Kullberg) отметила, что, несмотря на частичное удовлетворение требований, речь идёт о крупнейшей в истории Швеции присуждённой компенсации по делу о нарушении конкуренции. Решение может быть обжаловано.

Спор связан с выводами Европейской комиссии, которая ещё в 2017 году оштрафовала Google на 2,4 млрд евро за предоставление преимуществ собственному сервису сравнения цен в поисковой выдаче. Спустя два года высшая судебная инстанция ЕС подтвердила факт нарушения антимонопольного законодательства, после чего европейским истцам больше не потребуется повторно доказывать это обстоятельство в аналогичных разбирательствах.

В Klarna заявили, что компенсация покрывает упущенную выгоду, возникшую из-за продвижения собственного сервиса Google. При этом проигравшая сторона сообщила о несогласии с решением суда и намерении произвести «дальнейшие юридические действия», так как, по словам представителей Google, изменения, внедрённые в поисковую платформу ещё в 2017 году, способствуют развитию сотен сервисов сравнения цен, работающих более чем на 1500 сайтах по всей Европе.

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Теги: google, суды
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