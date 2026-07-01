Сайты OnePlus стали рекламировать смартфоны Oppo вместо своих новинок

В Сети всё активнее ходят слухи о том, что OnePlus вскоре прекратит своё существование как самостоятельный бренд. Очередным намёком на это стало то, что в некоторых европейских странах сайты бренда вместо анонсов новых моделей OnePlus теперь призывают покупать устройства Oppo.

Например, баннер на немецком сайте OnePlus позиционирует устройства Oppo как оптимальный путь обновления для владельцев смартфонов OnePlus, подчеркивая привычную для них производительность, совместимость и общее программное обеспечение, подпитывая слухи о том, бренд OnePlus постепенно сливается со своей материнской компанией.

На баннере представлены устройства от наушников и планшетов до новых моделей складных смартфонов Oppo, и каждая кнопка ведет пользователей прямо на сайт Oppo.

Особенно показательна формулировка на баннере, пишет ресурс Android Authority. Вместо того чтобы продвигать будущие модели OnePlus, компания сообщает о том, что продукты Oppo созданы на основе уже знакомого пользователям оборудования и программного обеспечения, обещая при этом бесшовную совместимость с текущими устройствами OnePlus. Другими словами, OnePlus указывает на то, что у Oppo есть то, что пользователям нужно прямо сейчас.

В течение последних нескольких месяцев появляются сообщения о сокращении OnePlus деятельности на ряде мировых рынков. Причём изменения зависят от региона. В отличие от Германии, где у Oppo уже есть розничная сеть и передача бизнеса не составит труда, в США Oppo официально не продаёт смартфоны, поэтому здесь, по всей видимости, таких предложений, как в Германии, не будет.