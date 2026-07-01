Samsung закроет свой мессенджер в пользу аналога Google в этом месяце

Как и было объявлено ранее в этом году приложение для работы с сообщениями Samsung Messages перестанет функционировать в этом месяце, хотя точная дата закрытия сервиса не была озвучена. Вместо этого по умолчанию на Android-устройствах южнокорейской компании будет использоваться Google Messages.

Фирменное приложение Samsung Messages долгие годы являлось предустановленным на устройствах компании. Однако распространение сообщений формата RCS постепенно заставило вендора отказаться от развития этого продукта. Google Messages стало приложением для обмена сообщениями по умолчанию на устройствах Galaxy в 2022 году. В 2024 году Samsung перестала предустанавливать своё фирменное приложение на устройства Galaxy, продаваемые в США, а позднее в том же году подталкивала пользователей к использованию сервиса Google. В 2025 году разработчики обновили Samsung Messages, добавив поддержку RCS и некоторые другие функции, но в конечном счёте компания всё же отказалась от дальнейшего развития этого продукта.

Ещё в апреле Samsung предупредила, что в июле фирменное приложение для обмена сообщениями перестанет работать на устройствах Galaxy, работающих под управлением Android 12 и более поздних версий операционной системы. При этом на более старых устройствах Samsung Messages сохранится и им можно будет пользоваться. На устройствах Galaxy с Android 14 и более поздними версиями ОС Google Messages автоматически заменит аналог Samsung, включая смену ярлыка на экране устройства.