Samsung полностью откажется от собственного мессенджера в пользу Google уже к июлю

В рамках экосистемы Android компания Google предлагает базовый набор приложений, который обеспечивает минимальную функциональность смартфонов и прочих мобильных устройств, но производители последних нередко предлагают собственные альтернативы. Samsung призналась, что к июлю текущего года откажется от поддержки фирменного приложения для работы с сообщениями. По умолчанию на смартфонах Samsung впредь будет использоваться Google Messages.

Для пользователей приложения Samsung в США это будет означать, что Google предложит им возможность отправки и получения сообщений формата RCS, которые не только позволяют пересылать медиафайлы высокого качества, но и участвовать в многопользовательских чатах, а также получать индикацию набора текста собеседником в реальном времени вне зависимости от операционной системы. Переход на платформу Google также откроет пользователям смартфонов Samsung возможность интеграции с ИИ-ассистентом Gemini, позволяющим преобразовывать отправляемые в чат фотографии, например. Кроме того, проще станет переключение между чатами на смартфоне, планшете и умных часах.

Отказаться от развития фирменного приложения для работы с сообщениями Samsung решила ещё несколько лет назад. Во многих моделях смартфонов оно уже давно не устанавливается по умолчанию и заменяется приложением Google. Пока фирменное приложение Samsung ещё можно скачать в Galaxy Store, но в обозримом будущем клиенты получат уведомление о прекращении его поддержки и обновления.

Материалы по теме
Китайские власти не смогли заблокировать мессенджер Bitchat, поэтому заставили Apple его удалить
В Google Play появилась функция поиска по отзывам
Google и Apple тестируют шифрование RCS-сообщений между Android и iOS
Google добавила в «Сообщения» кнопку «Отписаться», чтобы избавить пользователей от надоедливых рассылок
Переписка между Android и iPhone получит сквозное шифрование — GSMA добавит его в стандарт RCS
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice
Теги: samsung, samsung electronics, samsung galaxy, samsung messages, обмен сообщениями
Запуск лунной миссии Artemis II обернулся для Kerbal Space Program лучшим пиковым онлайном в Steam за десять лет
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» уже можно попробовать — в Steam стартовало закрытое тестирование
Объявлена дата анонса смартфонов Honor 600 и 600 Pro — новинки уже показались во всей красе
«До мурашек»: датамайнер заворожил фанатов восстановленной сюжетной сценой из Elden Ring
Samsung полностью откажется от собственного мессенджера в пользу Google уже к июлю
Календарь релизов 6 – 12 апреля: Starfield: Terran Armada, DarkSwitch и People of Note 2 ч.
«Напоминает Driver времён PS1»: релизный трейлер криминального боевика Samson: A Tyndalston Story от создателя Just Cause заинтриговал игроков 3 ч.
На момент анонса State of Decay 3 существовала лишь в виде документа Word — никаких зомби-животных в игре не будет 4 ч.
Роскомнадзор второй раз за полгода опроверг блокировку Minecraft в России 6 ч.
Китайские власти не смогли заблокировать мессенджер Bitchat, поэтому заставили Apple его удалить 7 ч.
В РКН пожаловались на резкий скачок DDoS-атак на государственные информресурсы в феврале–марте 8 ч.
«Это только начало»: авторы Arc Raiders сделали крафтинг удобнее и пообещали впредь реагировать на жалобы игроков 8 ч.
Список достижений Starfield раскрыл неанонсированные секреты дополнения Terran Armada 10 ч.
В Google Play появилась функция поиска по отзывам 11 ч.
Британцы пытаются «заманить» к себе Anthropic после конфликта с Пентагоном 11 ч.
Intel внезапно представила пару мобильных процессоров серий Arrow Lake-HX и Panther Lake 4 ч.
Умные очки Meta научились изучать еду пользователя и рассказывать о её питательной ценности 5 ч.
Дефицит Mac Mini и Mac Studio усугубляется: сроки поставки растянулись вплоть до сентября 6 ч.
Intel пообещала и дальше выпускать устаревающие процессоры Raptor Lake, чтобы помочь пережить дефицит DDR5 6 ч.
Развитие ИИ в США теперь зависит от электрооборудования из Китая, а санкции и пошлины только усугубляют дело 8 ч.
Tesla отделалась от расследования по поводу одной из функций автопилота, просто обновив ПО 9 ч.
Тайвань заподозрил ещё 11 китайских компаний в агрессивном переманивании чиповых специалистов 10 ч.
Люди впервые за полвека оказались в сфере гравитационного влияния Луны — важный этап Artemis II 10 ч.
Dell’Oro Group: мировая телеком-отрасль снизит затраты в 2026 году 11 ч.
Xiaomi представила 300-Гц монитор за $108 — Redmi G25 300 Гц на 24,5-дюймовой матрице Fast IPS 12 ч.