Samsung полностью откажется от собственного мессенджера в пользу Google уже к июлю

В рамках экосистемы Android компания Google предлагает базовый набор приложений, который обеспечивает минимальную функциональность смартфонов и прочих мобильных устройств, но производители последних нередко предлагают собственные альтернативы. Samsung призналась, что к июлю текущего года откажется от поддержки фирменного приложения для работы с сообщениями. По умолчанию на смартфонах Samsung впредь будет использоваться Google Messages.

Для пользователей приложения Samsung в США это будет означать, что Google предложит им возможность отправки и получения сообщений формата RCS, которые не только позволяют пересылать медиафайлы высокого качества, но и участвовать в многопользовательских чатах, а также получать индикацию набора текста собеседником в реальном времени вне зависимости от операционной системы. Переход на платформу Google также откроет пользователям смартфонов Samsung возможность интеграции с ИИ-ассистентом Gemini, позволяющим преобразовывать отправляемые в чат фотографии, например. Кроме того, проще станет переключение между чатами на смартфоне, планшете и умных часах.

Отказаться от развития фирменного приложения для работы с сообщениями Samsung решила ещё несколько лет назад. Во многих моделях смартфонов оно уже давно не устанавливается по умолчанию и заменяется приложением Google. Пока фирменное приложение Samsung ещё можно скачать в Galaxy Store, но в обозримом будущем клиенты получат уведомление о прекращении его поддержки и обновления.