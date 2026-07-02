В Китае испытали элементы электромагнитной катапульты для запуска ракет в космос — старты планируют с горных вершин Тибета

Китайские инженеры не отказались от идеи «электрического старта» ракеты — обеспечения начального импульса за счёт электромагнитной катапульты. Для большего эффекта запуски планируются с «крыши мира» — горных вершин Тибета, где разреженный воздух на высоте создаст меньше сопротивления взлетающей ракете. Для этого создан специальный институт в Цзыяне, городе у восточной кромки Тибетского нагорья, который на днях сообщил о прогрессе в разработках.

Исторически сложилось так, что ракеты поднимаются в космос на химических двигателях, что влечёт за собой колоссальный расход топлива и чрезвычайную дороговизну запусков. Электромагнитная катапульта помогла бы сэкономить на самой затратной первой фазе подъёма — на этапе отрыва от земли. Очевидно, что это снизило бы стоимость запусков и увеличило бы их частоту.

Патент в Китае на систему электромагнитной катапульты для систем запуска был защищён в 2019 году. На его основе ряд институтов, включая созданный в 2023 году технологической академией HIWING Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) Цзыянский научно-исследовательский институт технологий коммерческих космических запусков (Ziyang Commercial Aerospace Launch Technology Research Institute), ведут исследования в рамках этого патента и шире.

Ранее китайские источники сообщали, что ещё 7 сентября 2023 года Третья академия CASIC провела испытание высокотемпературной сверхпроводящей электродинамической подвески: на линии длиной 380 м была достигнута скорость 234 км/ч, что назвали важным шагом к системным испытаниям коммерческого электромагнитного запуска. Подобная технология широко используется в маглевах — левитирующих электропоездах — и служит основой для систем катапультирования различного назначения от применения на авианосцах до перспективы космических стартов.

Новая серия испытаний в Цзыяне позволила проверить ряд прикладных решений: высокотемпературный сверхпроводящий магнит в целом спектре рабочих режимов, точное управление сверхпроводящим линейным двигателем включая режим торможения. По данным Sichuan Daily, параметры во время теста оставались стабильными, а система достигла расчётных показателей. Разработчики подчёркивают, что магнит может работать отдельно от холодильной системы, что важно для многократного использования пусковой инфраструктуры.

При этом важно понимать, что технические проблемы для реализации подобного проекта остаются огромными. Для создания рабочей системы потребовались бы километры точно выровненной стартовой трассы (возможно, в условиях низкого вакуума), мощная инфраструктура накопления энергии, способная выдавать огромные мощности, передовые системы наведения и управления, а также ракеты, способные выдерживать экстремальные ускорения во время запуска. Но цена успеха очень высока — это может на порядок снизить стоимость запусков, что с лихвой компенсирует все вложения.