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Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят

В последние недели некоторые владельцы смартфонов Google Pixel столкнулись с проблемой: у них не отображаются входящие звонки — ответить на вызовы не получается, потому что смартфон просто не звонит.

Современные смартфоны используются в различных целях, но основной функцией так и остаются телефонные вызовы — это та функция, которая в любом случае должна работать надлежащим образом. Поэтому некоторые владельцы смартфонов Pixel испытали беспокойство и глубокое разочарование, потому что устройства стали игнорировать звонки.

О проблеме сообщают и в соцсетях, и на сайте поддержки Google. Симптомы у тех, кому повезло меньше, одинаковые: смартфон уведомляет о пропущенном звонке но на самом деле он не звонил и не присылал никаких оповещений. В большинстве случаев эти пострадавшие устройства работают под управлением Android 17, но есть прецеденты и с другими выпусками, а также с последней бета-версией Android 17 QPR1.

Решить проблему помогает изменение настроек приложения «Google Телефон», так что причина сбоя, вероятно, хотя бы отчасти в нём. Смартфоны как минимум временно возвращаются в штатный режим работы, если произвести сброс настроек мобильной сети, а затем перезагрузить устройство.

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Теги: google, pixel, телефон
google, pixel, телефон
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