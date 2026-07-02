Браузер Opera получил продвинутую защиту от ввода вредоносных команд через буфер обмена

Разработчики браузера Opera анонсировали новую функцию безопасности под названием Paste Protect, которая призвана остановить кибератаки типа ClickFix. Преступники используют социальную инженерию, чтобы заставить пользователей копировать и вставлять вредоносные команды в терминал компьютера.

«Атака в стиле ClickFix обычно начинается с чего-то небольшого и обычного: видео, которое не воспроизводится, или непроходимая CAPTCHA. Для решения проблемы всплывающее окно предлагает скопировать короткую команду и вставить её в терминал компьютера. Это выглядит как обычная процедура устранения неполадок. В действительности же эта команда может установить вредоносное ПО, украсть сохранённые пароли или предоставить злоумышленнику удалённый доступ к вашему компьютеру — всё это может быть сделано самим пользователем на его собственном устройстве», — описывают риски от атак ClickFix создатели браузера Opera.

Браузер Opera уже имеет встроенную функцию защиты от перехвата буфера обмена, которая предотвращает скрытую замену скопированного контента, такого как адреса криптовалютных кошельков, внешними приложениями. Paste Protect сочетает эти возможности с новой системой защиты, которая отслеживает активность буфера обмена на предмет подозрительных команд, скопированных с сайтов, и блокирует потенциально вредоносный контент до того, как он попадёт в буфер обмена. Пользователи могут видеть первые 120 символов заблокированного контента, а разработчики могут отменить блокировку для доверенных ресурсов или пометить определённые сайты как безопасные.

Opera ссылается на исследование компании по кибербезопасности Huntress, согласно которому ClickFix стал причиной более 53 % кибератак с загрузкой вредоносного ПО в прошлом году. По утверждению команды разработчиков, Opera стала первым крупным браузером, предлагающим встроенную защиту от атак ClickFix. Новая функция встроена в свежие версии настольных браузеров Opera и включена по умолчанию.

Apple представила аналогичную меру защиты для Mac с выходом macOS Tahoe 26.4 в начале этого года. После обновления операционная система явно предупреждает пользователя перед тем, как он вставит потенциально опасные команды в приложение «Терминал».