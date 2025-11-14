У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA

Компания Opera, разработчик одноимённого браузера, сообщила, что за последние два года после вступления в силу Закона о цифровых рынках (DMA), количество активных пользователей Opera для iOS в Европе почти утроилось. На отдельных ключевых рынках рост был ещё выше, например, во Франции база активных пользователей увеличилась за тот же период в 5 раз.

В пресс-релизе компании отмечено, что данные за последние два года свидетельствуют об ускорении роста. За первые 12 месяцев этого периода рост в Европе составил 57 %, а за последние 12 месяцев, закончившихся в октябре 2025 года, он ускорился до 88 %.

После того как пользователи iPhone получили возможность установить Opera в качестве браузера по умолчанию, iOS стала самой быстрорастущей платформой Opera в относительном выражении, что является важным достижением для платформы с ограниченной исторической конкурентоспособностью и прочной основой на долгие годы, отметила компания.

Opera сообщила, что течение последних двух лет постоянно выпускала обновления, включая встроенный браузер с искусственным интеллектом, расширив присутствие в экосистеме iOS. В частности, компания перенесла свой флагманский браузер на платформу iOS, представив Opera One для iOS — полностью переработанный браузер для улучшения работы на iPhone. После этого Opera продолжила совершенствовать браузер, ещё больше улучшив возможности ИИ, а также переработала систему управления вкладками, чтобы лучше соответствовать потребностям и поведению пользователей iOS.

В настоящее время Opera представлена ​​в списке браузеров, предлагаемых экраном выбора браузера на мобильных устройствах под управлением Android и iOS, во всех 27 странах Евросоюза.