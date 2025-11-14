Сегодня 14 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... У Opera в разы взлетела популярность на ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA

Компания Opera, разработчик одноимённого браузера, сообщила, что за последние два года после вступления в силу Закона о цифровых рынках (DMA), количество активных пользователей Opera для iOS в Европе почти утроилось. На отдельных ключевых рынках рост был ещё выше, например, во Франции база активных пользователей увеличилась за тот же период в 5 раз.

Источник изображения: Zulfugar Karimov/unsplash.com

Источник изображения: Zulfugar Karimov/unsplash.com

В пресс-релизе компании отмечено, что данные за последние два года свидетельствуют об ускорении роста. За первые 12 месяцев этого периода рост в Европе составил 57 %, а за последние 12 месяцев, закончившихся в октябре 2025 года, он ускорился до 88 %.

После того как пользователи iPhone получили возможность установить Opera в качестве браузера по умолчанию, iOS стала самой быстрорастущей платформой Opera в относительном выражении, что является важным достижением для платформы с ограниченной исторической конкурентоспособностью и прочной основой на долгие годы, отметила компания.

Opera сообщила, что течение последних двух лет постоянно выпускала обновления, включая встроенный браузер с искусственным интеллектом, расширив присутствие в экосистеме iOS. В частности, компания перенесла свой флагманский браузер на платформу iOS, представив Opera One для iOS — полностью переработанный браузер для улучшения работы на iPhone. После этого Opera продолжила совершенствовать браузер, ещё больше улучшив возможности ИИ, а также переработала систему управления вкладками, чтобы лучше соответствовать потребностям и поведению пользователей iOS.

В настоящее время Opera представлена ​​в списке браузеров, предлагаемых экраном выбора браузера на мобильных устройствах под управлением Android и iOS, во всех 27 странах Евросоюза.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Закон о цифровых рынках в ЕС не сделал приложения дешевле, констатировала Apple
Google грозит новый штраф в ЕС — на этот раз из-за неправильной борьбы со спамом
Apple обнаружила противоречия в законах DSA и DMA, пытаясь отбиться от изменений в App Store
Apple и OpenAI не удалось отвертеться от судебного разбирательства по искам Илона Маска
OpenAI тестирует групповые чаты в ChatGPT
Запущен сервис World Labs Marble для ИИ-генерации целых трёхмерных миров
Теги: opera, браузер, ios, европа
opera, браузер, ios, европа
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех
Драйверы AMD уличили в создании бесполезной избыточной нагрузки на SSD
Крупные клиенты захваченной Nexperia нашли оригинальный способ получать её чипы
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA 23 мин.
Anthropic обвинила китайских хакеров в использовании Claude Code для шпионажа 33 мин.
Обнаружен вирус-вымогатель Kraken со встроенным бенчмарком для оптимизации ущерба 34 мин.
«От фанатов и для фанатов»: энтузиасты реализовали в браузере легендарный мультиплеер оригинальной Unreal Tournament 46 мин.
Apple и OpenAI не удалось отвертеться от судебного разбирательства по искам Илона Маска 4 ч.
OpenAI тестирует групповые чаты в ChatGPT 4 ч.
Запущен сервис World Labs Marble для ИИ-генерации целых трёхмерных миров 5 ч.
Не только Fallout 3: инсайдер намекнул на ремастер Fallout: New Vegas 6 ч.
«Кватч, который мы заслужили»: художник поразил фанатов реалистичной версией города из The Elder Scrolls IV: Oblivion 7 ч.
Миллионы компьютеров Dell оказались под угрозой взлома — спасительный патч уже вышел 7 ч.
Китайская SMIC отчиталась о росте прибыли на 29 % по итогам третьего квартала 22 мин.
Тройка тайконавтов вернулась на Землю на чужом корабле — у станции остался аппарат с повреждённым иллюминатором 28 мин.
Акции Kioxia рухнули на 23 % — инвесторов разочаровалм итоги квартала 4 ч.
Китайская INF Tech обошла санкции США на доступ к ИИ-чипам NVIDIA Blackwell через индонезийское облако 4 ч.
Расслабляться рано: у многих автопроизводителей запасы чипов Nexperia закончатся в декабре 5 ч.
2026 год станет «самым трудным» в жизни сотрудников Tesla, объявило руководство 5 ч.
iPhone 17 переломил падение продаж Apple в Китае — рост составил 22 % 5 ч.
Blue Origin запустила к Марсу зонды и посадила первую ступень ракеты New Glenn — теперь у США две многоразовые ракеты 5 ч.
Ещё не построенного главного конкурента Starlink — Amazon Project Kuiper — переименовали в Amazon Leo 6 ч.
SMIC предупредила, что дефицит памяти ударит по выпуску автомобилей и потребительской электроники в 2026 году 6 ч.