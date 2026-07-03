2 июля начали принимать работы для участия в фотоконкурсе «Снято на Camon» компании Tecno

Компания Tecno объявила о старте в России ежегодного конкурса мобильной фотографии «Снято на Camon», который пройдёт под слоганом «Лучше один раз увидеть» со 2 июля по 11 октября. Конкурс призван вдохновить пользователей замечать, сохранять и делиться разными жизненными моментами с помощью смартфонов серии Tecno Camon.

Компания предложила любителям фотографии выйти за рамки привычного и отказаться от использования излишней ретуши и фильтров, а также от организации постановочных кадров. «Настоящая фотография рождается в живых, спонтанных моментах — там, где есть эмоции, свет, тени и подлинная красота окружающего мира», — отметила Tecno.

Конкурс «Снято на Camon» вдохновляет пользователей замечать детали происходящего вокруг, придумывать и воплощать смелые идеи, а также тестировать фотовозможности смартфонов серии Tecno Camon. Участие в нём позволит пользователям не только побороться за ценные призы, но и стать частью глобального сообщества авторов, чьи работы будут публиковаться по всему миру.

В фотоконкурсе предусмотрено пять номинаций, каждая из которых раскрывает определённый жанр и технику съёмки. При создании работ участники смогут полагаться на уникальные технологии камеры и алгоритмы искусственного интеллекта, которые совершенствуются с каждым поколением серии Tecno Camon.

Номинации конкурса «Снято на Camon»:

«Лица. Без фильтров» — портретная фотография без ретуши с акцентом на естественную красоту и разнообразие оттенков кожи. Хештег — #ЛицаБезФильтров.

«Ночь. В деталях» — кадры, передающие уникальную атмосферу после наступления темноты. Хештег — #НочьВдеталях.

«Культура. Как есть» — снимки, отражающие быт, традиции и повседневную жизнь людей по всему миру. Хештег — #КультураКакЕсть.

«Далёкое. На ладони» — фото, созданные с помощью телеобъектива, чтобы запечатлеть детали на расстоянии, эмоции и движение с помощью режима «Захвата движения». Хештег — #ДалекоеНаЛадони.

«ИИ. Новый взгляд» — фотографии, преобразованные в уникальные художественные стили с помощью встроенной функции «ИИ Галерея искусств» в смартфонах Tecno. Хештег —#ВзглядЧерезИИ.

Также важно, чтобы представленные на конкурс фотографии содержали фирменную маркировку Tecno.

Среди участников конкурса будут выбраны шесть лучших авторов — по одному в каждой номинации, а также обладатель Гран-при. Победители в номинациях получат в качестве приза смартфон Tecno Camon 50, а обладателю Гран-при будет вручён набор гаджетов: продвинутый камерофон Tecno Camon 50 Ultra 5G, умные часы Tecno Watch GT и беспроводные наушники Tecno Sonic 2.

Tecno также предусмотрела дополнительные призы. Каждый месяц в категории «Фото месяца» будет объявляться одна тема из пяти номинаций. Все работы, опубликованные в рамках этой категории, будут участвовать в дополнительном этапе. По итогам «Фото месяца» будут определяться два победителя: одного выберет команда Tecno, второго — подписчики в ходе зрительского голосования. Победители получат беспроводные наушники Tecno Sonic 2 и умный штатив для съёмки. Фотоработы, победившие в теме месяца, смогут претендовать и на победу в финале конкурса.

Анонсы тем и голосования будут публиковаться в официальном сообществе «Tecno Россия» во «ВКонтакте».

Старт приёма работ: 2 июля 2026 г.

Завершение приёма работ: 11 октября 2026 г.

Оценка работ: 12–30 октября 2026 г.

Объявление победителей: 31 октября 2026 г.

Для участия в конкурсе необходимо:

Опубликовать фотографию с фирменной маркировкой Tecno на своей странице ВКонтакте, добавив обязательные хештеги #СнятоНаCamon и #Tecnocamon50, а также хештег выбранной номинации.

Заполнить анкету на официальном сайте конкурса. Для этого необходимо выбрать номинацию, указать ссылку на публикацию и свой профиль ВКонтакте, личную почту. Можно также добавить краткое описание к работе, но обязательно указать название. Прикрепите фотографию в высоком качестве и скриншот с полной информацией о файле.

С подробными правилами можно ознакомиться на сайте конкурса «Снято на Camon»: ru.tecno-mobile.com/shotoncamon.

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