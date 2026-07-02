Правительство США снова взломали: хакеры проникли в федеральную платформу для обмена разведданными

Министерство внутренней безопасности США расследует взлом информационной сети внутренней безопасности (Homeland Security Information Network, HSIN) — платформы, которую федеральные и местные органы власти, а также правоохранители используют для обмена разведывательной информацией. По словам одного из высокопоставленных законодателей, утечка информации может поставить под угрозу национальную безопасность.

HSIN создана, чтобы помочь правительственным учреждениям и местным чиновникам планировать, координировать и обмениваться информацией и разведывательными данными о крупных событиях и реагировать на чрезвычайные ситуации. По сообщениям новостного ресурса Nextgov, хакеры взломали серверы HSIN в конце мая и начале июня, потенциально получив доступ к конфиденциальной информации.

Сайт Bleeping Computer процитировал представителя Министерства внутренней безопасности, который заявил, что ведомство «осведомлено о недавнем кибер-инциденте, связанном с конкретной, несекретной устаревшей средой обмена информацией». Он не предоставил конкретных данных о характере и объёме произошедшей утечки. Предыдущая кибератака на HSIN была зафиксирована в 2023 году — тогда преступники получили доступ к персональным данным, которыми обменивались правоохранительные органы в связи со слежкой за американцами.

По мнению экспертов по кибербезопасности, инцидент с HSIN ставит под сомнение способность правительства защищать безопасность собственных систем после более чем года масштабных сокращений в федеральном правительстве, инициированных администрацией Дональда Трампа (Donald Trump).

По словам члена Комитета Сената по разведке Марка Уорнера (Mark Warner), информация, передаваемая через HSIN, не засекречена, но «является крайне конфиденциальной, и её разглашение угрожает национальной безопасности». Он сообщил, что платформа HSIN поддерживает проходящие в настоящее время в США матчи ЧМ по футболу, а в прошлом году использовалась для координации действий после столкновения самолёта American Airlines и вертолёта Black Hawk армии США над Вашингтоном, в результате которого погибли 67 человек.

Личность, принадлежность и мотивы хакеров, атаковавших HSIN, неизвестны, но это не первая атака за последний год. С января 2025 года отмечено несколько крупных нарушений кибербезопасности, включая передачу секретной информации через приложения, которые не были разрешены для использования правительством, взлом федеральных баз данных сотрудниками Департамента эффективности государственного управления (DOGE), а также разглашение множества паролей и учётных данных подрядчиком CISA, что привело к раскрытию доступа к государственным облачным системам.