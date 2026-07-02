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Epic Games Store устроил раздачу классической игры I Have No Mouth, and I Must Scream о последних людях на Земле, которых пытает безумный суперкомпьютер

Как и было обещано, 2 июля в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача сразу двух проектов — классического квеста I Have No Mouth, and I Must Scream и пиксельного «битемапа» в стиле аниме River City Girls 2.

Источник изображений: Epic Games Store

Источник изображений: Epic Games Store

I Have No Mouth, and I Must Scream вышла в 1995 году и провалилась в продажах, но заслужила культовый статус. Игра создавалась по мотивам одноимённого рассказа американского писателя Харлана Эллисона (Harlan Ellison).

События I Have No Mouth, and I Must Scream разворачиваются в постапокалиптическом будущем. По сюжету безумный суперкомпьютер A.M. уничтожил всё человечество за исключением пяти людей, которых последние 109 лет пытает.

В 2025 году I Have No Mouth, and I Must Scream получила поддержку достижений, контроллеров и современных разрешений

В 2025 году I Have No Mouth, and I Must Scream получила поддержку достижений, контроллеров и современных разрешений

Тем временем River City Girls 2 предлагает присоединиться к девушкам из Ривер-сити в борьбе против извечного врага: шесть игровых персонажей, улучшенная боевая система, расширенный город, локальный и онлайновый кооператив.

River City Girls 2 дебютировала в 2022 году и стала прямым продолжением оригинальной River City Girls (2019). Сиквел заслужил в сервисе Steam «очень положительные» отзывы (рейтинг 85 %).

Ни у River City Girls 2, ни у I Have No Mouth, and I Must Scream нет поддержки русского языка

Ни у River City Girls 2, ни у I Have No Mouth, and I Must Scream нет поддержки русского языка

Чтобы стать обладателем бесплатных копий I Have No Mouth, and I Must Scream и River City Girls 2 в EGS, нужно перейти на страницы игр и нажать на кнопку «Получить» — региональными ограничениями акция не сопровождается.

Раздача I Have No Mouth, and I Must Scream и River City Girls 2 продлится неделю и закончится 9 июля (18:00 МСК). Следом временно бесплатными станут игра о строительстве заводов Nova Lands и симулятор салона татуировок Tattoo Tycoon.

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