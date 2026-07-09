Midea выпустила недорогой моющий вертикальный пылесос AT2 — он умеет убирать под мебелью и сам очищает щётку

Вертикальные пылесосы становятся всё более популярными, однако многие модели с поддержкой влажной уборки по-прежнему стоят заметно дороже обычных моделей. Компания Midea решила это исправить и сделать подобные устройства доступнее. В результате появилась модель Midea AT2, которая сочетает функции влажной и сухой уборки, умеет заезжать под низкую мебель и после работы самостоятельно очищает и сушит роликовую щётку.

Главная особенность новинки — конструкция, позволяющая практически полностью положить корпус на пол, в один уровень с роликовой шваброй. Благодаря этому пылесос может добраться туда, куда большинство подобных моделей просто не помещаются: под диваны, кровати и шкафы на ножках. При этом производитель предусмотрел отдельную систему отвода воды, которая не даёт грязной жидкости вытекать обратно при уборке в горизонтальном положении.

Midea также постаралась сделать AT2 менее утомительным в использовании. Бак для чистой воды расположен так, чтобы уменьшить нагрузку на руку, а небольшие колёса и перераспределение веса помогают легче перемещать устройство по полу. В результате пылесос не приходится буквально толкать перед собой, как это бывает с некоторыми моющими моделями.

Конструкция щётки позволяет очищать пол практически вплотную к стенам и плинтусам, поэтому после уборки не остаётся привычной полосы пыли или другого мусора вдоль края комнаты. Ещё одна полезная деталь — встроенный гребень, который во время работы снимает с ролика намотавшиеся волосы и шерсть домашних животных. Благодаря этому щётку приходится значительно реже очищать вручную.

В стандартном режиме пылесос одновременно собирает сухой мусор и моет пол, поэтому рассыпанные крупы, следы от обуви, пролитые напитки или другие бытовые загрязнения можно убрать за один проход. Устройство использует систему очистки, состоящую из четырёх этапов: распыление воды через 22 форсунки, очистка вращающейся со скоростью до 495 об/мин роликовой щёткой, удаление загрязнений скребком и всасывание грязной воды и мусора с мощностью до 17 000 Па. Производитель утверждает, что такая схема позволяет быстрее удалять сложные загрязнения, а после уборки на полу остаётся минимум влаги, поэтому ждать его полного высыхания долго не придётся.

Пылесос Midea AT2 предлагает два режима работы для разных сценариев уборки. Помимо уже описанного стандартного режиме пылесос также предлагает режим сухого всасывания. Он рассчитан на уборку большого количества жидкости — например, если нужно быстро собрать воду в ванной после душа или собрать разлитый напиток в гостиной.

После завершения уборки достаточно поставить устройство на зарядную базу. Здесь оно не только заряжается, но и автоматически промывает роликовую щётку, а затем высушивает её потоком горячего воздуха, что помогает избежать появления неприятных запахов и поддерживать устройство в готовом к использованию состоянии. Такая функция избавляет владельца от одной из самых неприятных процедур, связанных с моющими пылесосами, — ручной очистки влажного ролика от грязи. Пользователю остаётся лишь заполнить один из резервуаров чистой водой, а другой после опорожнить от грязной.

Midea AT2 оснащён резервуарами объёмом 650 мл для чистой и 600 мл для грязной воды, а одного заряда аккумулятора, по данным производителя, хватает примерно на 30 минут непрерывной работы. Этого должно быть достаточно для уборки целой квартиры за один заход. Среди дополнительных особенностей модели также отмечаются пониженный уровень шума.

Рекомендованная стоимость Midea AT2 на российском рынке составляет 13 493 руб.

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