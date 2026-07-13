Midea выпустила моющие пылесосы AT6 и AT6 Plus — они умеют убирать под мебелью, не наматывают волосы и сами очищают щётку

Беспроводные моющие пылесосы уже давно перестали быть экзотикой, однако многие модели до сих пор требуют компромиссов. Одни плохо справляются с уборкой вдоль стен, другие быстро забиваются волосами, а третьи приходится вручную отмывать после каждой уборки. Компания Midea представила сразу две новые модели — Midea AT6 и AT6 Plus, которые призваны избавить владельцев от большинства подобных неудобств.

В основе обеих новинок лежит одинаковая платформа. Пылесосы одновременно собирают сухой мусор и моют пол, используют бесщёточный двигатель мощностью 300 Вт с силой всасывания до 22 000 Па и рассчитаны на уборку за один проход.

Одной из самых интересных особенностей стала конструкция корпуса Midea AT6 и AT6 Plus. Пылесос способен раскладываться практически горизонтально, а его высота в таком положении составляет всего 13 см. Благодаря этому он легко заезжает под диваны, кровати и другую мебель, где обычно приходится работать обычной шваброй или насадкой классического пылесоса.

Чтобы пользоваться устройством было проще, инженеры перенесли резервуар для чистой воды в нижнюю часть корпуса. Такое решение одновременно увеличивает прижимное усилие щётки к полу и уменьшает нагрузку на руку пользователя, поэтому пылесос легче перемещать даже во время продолжительной уборки. Дополнительно помогает система Smart Forward Assist: встроенные датчики распознают движение вперёд и автоматически помогают толкать устройство, снижая усилие со стороны пользователя.

Ещё одна распространённая проблема моющих пылесосов — волосы, которые наматываются на ролик. В Midea AT6 и AT6 Plus используется система Anti-Tangle Brush 3.0: внутри щётки установлен блок из 104 металлических гребней, которые во время работы непрерывно снимают волосы и шерсть с ролика. Производитель утверждает, что благодаря этому необходимость вручную очищать щётку возникает значительно реже.

Щётка также получила симметричную конструкцию, позволяющую собирать мусор вплотную к стенам и в углах комнаты. Это избавляет от необходимости проходить такие участки повторно или использовать дополнительную насадку.

После уборки достаточно установить пылесос на базу. Обе модели самостоятельно промывают роликовую щётку горячей водой температурой около 55 °C, а затем высушивают её потоком тёплого воздуха. Именно здесь и проявляется главное различие между двумя новинками: Midea AT6 Plus справляется с сушкой примерно за 5 минут, тогда как у обычной AT6 этот процесс занимает около 30 минут. В обоих случаях это позволяет избежать появления неприятного запаха и снижает вероятность образования плесени на влажном ролике.

Для разных сценариев уборки предусмотрено три режима работы. Автоматический подходит для ежедневной уборки, режим Turbo увеличивает мощность всасывания при сильных загрязнениях, а Quick предназначен для быстрого сбора большого количества жидкости без полноценного мытья пола — например, если кто-то пролил воду или напиток.

Есть и несколько приятных мелочей, которые делают повседневное использование удобнее. Если поставить пылесос вертикально, он автоматически приостанавливает уборку, а после можно продолжить работу с того же места. Предусмотрены голосовые подсказки, которые при желании можно отключить, а также тихий режим работы. По данным производителя, одного заряда аккумулятора хватает примерно на 30 минут уборки — этого должно быть достаточно для большинства квартир.

Midea AT6 и AT6 Plus выглядят как эволюция предыдущих моделей компании. Производитель сделал ставку не столько на рост мощности, сколько на функции, которые действительно экономят время: уборку под мебелью, защиту ролика от наматывания волос, очистку вдоль стен и практически полностью автоматический уход за пылесосом после завершения работы.

Вертикальные моющие пылесосы Midea AT6 и AT6 Plus доступны в России по цене около 23 500 и 25 500 рублей соответственно.

Реклама | Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd. erid: F7NfYUJCUneVdSjoYq6T