Страшные флешбеки эпохи Xbox 360: у Steam Machine нашлась «красная полоса смерти» для индикации проблем

Один из первых покупателей игровой приставки Steam Machine от Valve сообщил, что система вышла из строя вскоре после её запуска. По словам пользователя, поделившегося своей историей в ветке форума Reddit, он получил Steam Machine с 512 Гбайт памяти и контроллером Steam вскоре после открытия предзаказов на систему 23 июня. Во время настройки система выдала чёрный экран с ошибкой.

Пока нет никаких признаков того, что это более масштабная аппаратная проблема, затронувшая первую партию Steam Machine. Однако стоит знать, что именно означает эта ошибка. У Valve уже есть страница со справочником по светодиодной индикации Steam Machine, где объясняется значение каждого паттерна красного свечения RGB-подсветки в нижней части фронтальной панели ПК. Например, постоянно горящая красная полоса указывает на перегрев. При этом Valve указывает температуру процессора выше 95 °C и/или температуру графического процессора выше 90 °C в качестве условия срабатывания индикации.

Другие красные паттерны подсветки указывают на ошибки обнаружения компонентов. Красное «дыхание» ближе к центру ленты подсветки означает, что система не может обнаружить SSD. Красное «дыхание» с правой стороны говорит о том, что система не может обнаружить оперативную память. А красное «дыхание» в левой половине означает, что тестирование памяти не удалось.

Ошибка в работе графического процессора отображается по-другому. Согласно странице поддержки Valve, на неё указывают мигающая красная полоса в правой половине подсветки и постоянно горящий красный светодиод рядом с кнопкой питания. Именно это и увидел пользователь Reddit в приведённом выше примере.

В Steam Machine используется кастомный графический процессор, встроенный в материнскую плату, а не стандартная настольная видеокарта. Это означает, что большинство пользователей не смогут самостоятельно устранить сбой, связанный с графическим процессором, например заменив видеокарту.

Другие пользователи сообщества Steam посоветовали пострадавшему покупателю обратиться в службу поддержки Steam для оформления возврата товара. Владелец Steam Machine позже добавил, что уже связался со службой послепродажного обслуживания и ждёт ответа.

В заключение добавим, что многие в световой индикации Steam Machine увидели отсылку к знаменитому «Красному кольцу смерти» у Xbox 360. Там красное свечение вокруг кнопки включения означало поломку консоли.