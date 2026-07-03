Xiaomi похвасталась, что продала 500 млн смартфонов Redmi Note — новый Redmi Note 17 уже на подходе

За 12 лет компания Xiaomi продала по всему миру полмиллиарда смартфонов серии Redmi Note; и эту информацию она использовала как повод сообщить, что в июле выйдет серия Redmi Note 17. Точная дата не называется, но сведения носят официальный характер.

Смартфон Redmi Note 1 вышел в 2014 году. С тех пор компания продала 500 млн единиц устройств этой серии — в среднем более 41 млн смартфонов в год на протяжении более десяти лет. Это на удивление стабильный результат на рынке, который активно трансформируется. Серия Redmi Note остаётся актуальной благодаря качественным дисплеям, ёмким аккумуляторам и конкурентоспособным ценам, не пытаясь быть чем-то большим, чем она является.

Китайский производитель решил пропустить 16-ю серию и после Redmi Note 15 выпустить сразу Redmi Note 17. Это приводит номер серии в соответствие с флагманской линейкой — сейчас актуальна Xiaomi 17. Решение направлено скорее на то, чтобы навести порядок, а не существенное изменение продукта.

Подробностей по поводу Redmi Note 17 компания пока не привела, но неофициальные источники указывают, что в серию войдут минимум три модели. Базовая Redmi Note 17 получит 6,83-дюймовый OLED-дисплей разрешения 1,5K, процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 и зарядку мощностью 67 Вт. Redmi Note 17 Pro сможет похвастаться чипом Snapdragon 6 Gen 5 и аккумулятором на 9000 мА·ч. Redmi Note 17 Pro Max будет работать на процессора MediaTek Dimensity 7500, ёмкость аккумулятора составит 10 100 мА·ч, основная камера будет иметь разрешение 200 мегапикселей. Во всех трёх моделях ожидаются плоские дисплеи, стереодинамики и полная защита от воды.