Китай испытал самый выносливый апогейный ракетный двигатель в мире — он вдвое превзошёл западные аналоги

Китай испытал в космосе новый жидкостный двигатель для вывода спутников на рабочие орбиты. Силовая установка тягой 750 Н стала в один ряд с мощнейшими американским и европейским двигателями довыведения, но примерно вдвое обошла их по выносливости — по суммарной длительности работы без ухудшения характеристик. Новый двигатель позволит выводить на высокие орбиты и межпланетные траектории намного более тяжёлые спутники, чем это возможно сегодня.

Экспериментальный двигатель, разработанный Китайской академией аэрокосмических двигательных технологий в Сиане (China Academy of Aerospace Propulsion Technology in Xian), был установлен на спутнике связи 26A, запущенном 23 июня 2026 года с космодрома Вэньчан ракетой «Чанчжэн-7A». После старта аппарат был выведен на заданную переходную орбиту, а затем с помощью собственного двигателя поднялся на геостационарную орбиту — на 35 800 км над Землёй.

Главный достижением стало значительное повышение длительности работы силовой установки. В ходе первого полёта двигатель выполнил пять манёвров довыведения и суммарно проработал 11 617 с, то есть около 3,2 ч. На Земле он, как утверждается, выдержал более 14 ч работы, хотя проектировался примерно на 10 ч. Для такого класса химических апогейных двигателей это важный показатель: двигатель не просто однократно «подталкивает» спутник, а многократно включается при высоких тепловых и химических нагрузках. Китайские разработчики связывают рост ресурса с новым покрытием, устойчивым к нагреву и окислению.

По эффективности китайский двигатель также заявлен на уровне ведущих зарубежных аналогов: во время миссии он показал удельный импульс около 320 с. Это означает, что при одинаковом запасе топлива двигатель способен дольше или эффективнее создавать тягу. Для сравнения, европейский LEROS-1B имеет тягу 635 Н, минимальный удельный импульс 317 с и квалификационную суммарную длительность работы 20 500 с (около 5,7 ч). Американский апогейный двигатель R-42DM компании Aerojet Rocketdyne имеет тягу 890 Н, удельный импульс 327 с и рассчитан на суммарную работу в течение 22 500 с (примерно 6,25 ч).

Чем выше тяга и ресурс апогейного двигателя, тем быстрее спутник доставляется на рабочую орбиту и тем меньше топлива тратит на довыведение, оставляя больший запас для последующих коррекций и продлевая годы службы. По данным China Space News, двигатель на 750 Н может сократить время довыведения тяжёлых аппаратов примерно на 30 % (если сравнивать с предыдущими китайскими двигателями тягой 400 Н), а следующей целью китайских инженеров названы более мощные двигатели, включая модель на 5000 Н для крупных космических аппаратов и буксиров.