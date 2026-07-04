Началась операция по спасению падающей на Землю космической обсерватории NASA Swift

3 июля 2026 года в 20:36 по местному времени (11:36 мск) с атолла Кваджалейн в Тихом океане взлетел самолёт L-1011 Stargazer компании Northrop Grumman. На высоте около 12 200 м он сбросил ракету Pegasus XL с аппаратом LINK компании Katalyst Space. Если миссия завершится успешно, LINK впервые выполнит роль космического буксира, подняв орбиту обсерватории NASA Neil Gehrels Swift Observatory, постепенно теряющей высоту.

После отделения Pegasus XL последовательно включила три твердотопливные ступени и успешно вывела LINK на низкую околоземную орбиту. Для самой ракеты этот запуск, вероятно, станет последним. Pegasus XL разрабатывалась как средство воздушного запуска небольших спутников массой до 450 кг, однако сегодня проигрывает более современным и дешёвым средствам выведения.

Главная задача миссии — продлить срок службы обсерватории Swift, работающей на орбите с 2004 года. Аппарат изучает гамма-всплески и другие переменные источники в гамма-, рентгеновском, ультрафиолетовом и видимом диапазонах. Однако собственной двигательной установки для коррекции орбиты у него нет. Из-за повышенной солнечной активности верхние слои атмосферы расширились, сопротивление выросло, и высота орбиты начала уменьшаться быстрее, чем предполагалось. Если ситуацию не исправить, обсерватория может войти в атмосферу уже в ближайшие месяцы.

LINK — коммерческий сервисный аппарат, созданный компанией Katalyst Space менее чем за год по контракту NASA стоимостью около $30 млн. После выхода на орбиту специалисты установили с ним связь и приступили к проверке двигательной установки, систем электропитания, навигации и бортового оборудования. Через несколько недель аппарат должен сблизиться со Swift, провести её инспекцию, выбрать точки захвата и закрепиться на обсерватории с помощью трёх роботизированных манипуляторов. Это одна из самых сложных частей миссии, поскольку Swift никогда не проектировалась для обслуживания или стыковки на орбите.

Если операция пройдёт успешно, LINK в течение нескольких месяцев поднимет орбиту обсерватории примерно до 600 км. По расчётам разработчиков, сам манёвр займёт около 60 суток. После этого Swift сможет продолжить научную работу, а миссия станет важной демонстрацией технологий орбитального обслуживания и продления срока службы научных, коммерческих и государственных космических аппаратов.