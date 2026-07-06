Серверы Nvidia Kyber на базе Rubin Ultra задержатся до 2028 года из-за сложностей с производством

Информагентство CNBC со ссылкой на аналитическую компанию SemiAnalysis сообщило, что Nvidia перенесла выпуск серверной архитектуры Kyber, которая опирается на ускорители Rubin Ultra, с 2027 на 2028 год. Причиной задержки стали сложности с производством одного из ключевых компонентов системы.

Система Kyber представляет собой серверную стойку, объединяющую 144 графических процессоров Nvidia в единый вычислительный комплекс с вертикальным размещением модулей для повышения плотности и снижения задержек. Её дебют был запланирован на 2027 год вместе с архитектурой Vera Rubin Ultra. Причиной задержки, как указали в SemiAnalysis, стали трудности с изготовлением многослойной печатной платы, выполняющей функцию центрального соединительного узла. При этом более крупная конфигурация NVL576, связывающая восемь стоек через оптические соединения, также может быть отложена или выпущена в ограниченном объёме.

Запасной план, предполагавший объединение двух стоек текущего поколения для достижения сопоставимой производительности, был отменён после того, как облачные провайдеры раскритиковали неудобную конструкцию и высокие эксплуатационные расходы. В результате у Nvidia, по оценке аналитиков, не осталось проверенного решения для масштабирования вычислительных мощностей Rubin Ultra, и это может открыть техническую нишу для конкурентов в лице AMD и Google, чьи собственные чипы уже завоёвывают клиентов среди ведущих ИИ-компаний.

При этом системы текущего поколения Rubin находятся в серийном производстве и начнут поставляться восьми облачным партнёрам, включая Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud, уже этой осенью. В SemiAnalysis также прогнозируют, что выручка Nvidia от дата-центров во втором полугодии 2027 финансового года превысит средние ожидания Уолл-стрит на 20 %, несмотря на обозначенные проблемы с дорожной картой.

