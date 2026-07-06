Noctua намерена выпустить чёрные версии СЖО NL-LC1 к концу текущего года

Компания Noctua подтвердила, что к концу текущего года планирует выпустить чёрную версию своей системы жидкостного охлаждения NL-LC1 в исполнении chromax.black. Информацией поделился официальный канал компании на YouTube, в ответ на вопрос одного из пользователей.

Noctua сообщила, что «надеется» выпустить чёрную версию своей СЖО к концу текущего года. Более точной даты компания не назвала. Более того, чёрная версия NL-LC1 chromax.black отсутствует в недавно обновлённой дорожной карте будущих продуктов производителя.

Продажи оригинальной NL-LC1, первой СЖО от Noctua, начались 16 июня. Система охлаждения доступна в вариантах с радиатором типоразмеров 240, 360 и 420 мм. Версии с 240-мм и 360-мм радиаторами оснащаются 120-мм вентиляторами NF-A12x25 G2, а вариант с 420-мм радиатором — 140-мм вентиляторами NF-A14x25 G2.

Все три версии СЖО используют платформу Asetek Emma V2 и оснащены шумопоглотителем помпы Noctua NL-PNA1. Сама помпа поддерживает три режима работы: тихий, сбалансированный и ручной. Noctua поставляет СЖО с фирменной термопастой NT-H2 и заявляет для системы охлаждения шестилетнюю гарантию.

Стоимость СЖО Noctua NL-LC1-24 (радиатор 240 мм) составляет €219,90/$219,90, версия NL-LC1-36 (радиатор 360 мм) оценивается в €249,90/$249,90, а вариант NL-LC1-42 (радиатор 420 мм) — в €279,90/$279,90. Производитель также предлагает дополнительный вентилятор NL-ACF1, который устанавливается поверх помпы и служит для охлаждения компонентов подсистемы питания VRM материнской платы и модулей ОЗУ. Стоимость дополнительного вентилятора составляет €19,90/$19,90.