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Noctua обновила план выпуска продуктов — новые БП и кулеры для AM5 выйдут в 2027 году

Компания Noctua опубликовала обновлённую дорожную карту будущих продуктов на оставшийся 2026 год и первую половину 2027-го. Список включает новые системы охлаждения, коллаборации с партнёрами и новые устройства Noctua Home для дома.

Источник изображений: Noctua

Источник изображений: Noctua

Некоторые из новых продуктов можно было увидеть на выставке Computex 2026 в начале июня. Сюда входят игровая мышь Pulsar Feinmann F01 Noctua Edition, термопрокладка на основе углеродных нанотрубок NT-CP1 AM5/4 Carbice, а также модуль мониторинга питания видеокарт с разъёмами 12V-2x6 Thermal Grizzly Wire View Pro II Noctua Edition. Все три новинки запланированы к дебюту в третьем квартале этого года.

Термопрокладка NT-CP1 AM5/4 Carbice разработана специально для процессоров платформ AMD AM5 и AM4. По словам Noctua, в ней используются вертикально расположенные углеродные нанотрубки и алюминиевое основание. Она позиционируется в качестве долгосрочной альтернативы обычным термопастам. В продаже ожидается в сентябре 2026 года.

Thermal Grizzly Wire View Pro II Noctua Edition

Thermal Grizzly Wire View Pro II Noctua Edition

На первый квартал 2027 года Noctua запланировала выпуск 140-мм настольного вентилятора и USB-контроллера для вентиляторов. Настольный вентилятор станет частью серии продуктов Noctua Home, предназначенных для использования в быту. В составе устройства будет использоваться вентилятор нового поколения NF-A14x25 G2 5V PWM с усилителем воздушного потока.

Во втором квартале будущего года компания сосредоточится на выпуске ПК-комплектующих. В список ожидаемых продуктов входят блок питания Seasonic Prime PX Noctua Edition, блок питания нового поколения Seasonic Prime TX Noctua Edition, новый низкопрофильный процессорный кулер для платформы AMD AM5, а также новые кулеры для рабочих станций.

Кулер для AM5 производитель описывает, как новое поколение системы охлаждения NH-L12. Показанный на выставке Computex 2026 прототип этой системы охлаждения имел шесть теплотрубок. Высота кулера составляет 70 мм с установленным вентилятором. Кулер позволяет устанавливать модули ОЗУ высотой до 35 мм. В составе системы охлаждения используется эффективный полноразмерный вентилятор NF-A12x25 G2. Новинка предназначена для производительных Mini-ITX-систем.

Что касается новых кулеров для рабочих станций, то они получат поддержку платформ AMD sTR5, TR4 и SP3, и будут рассчитаны на будущие процессоры AMD Threadripper, а также платформы Intel LGA 4710/4677. По словам Noctua, в этих кулерах используются семь теплотрубок, двухбашенная конфигурация и направленный назад воздушный поток для материнских плат рабочих станций с горизонтальным расположением сокета.

Недавно Noctua выпустила свои первые СЖО. Модели с радиаторами типоразмеров 240, 360 и 420 мм уже доступны по цене от $220.

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Теги: noctua, дорожная карта, кулер, блок питания
noctua, дорожная карта, кулер, блок питания
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